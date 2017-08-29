Основатель бренда Kenzo приедет в Петербург

78-летний дизайнер Кензо Такада устраивает в Петербурге гала-прием: 18 сентября этого года Парадный Конференц-зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина примет 200 гостей, в число которых войдут представители правительства, общественные деятели в сфере культуры и искусства, а также дизайнеры одежды и аксессуаров. Программа визита основателя дома Kenzo включает его выступление и показ от нескольких марок из Санкт-Петербурга и Москвы, которые продемонстрируют в коротких фэшн-сетах возможности и конкурентоспособность отечественной моды. Мероприятие получит название «Санкт-Петербург — столица моды» и станет частью глобальной программы по популяризации российской индустрии дизайна.