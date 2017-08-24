Покрас Лампас расписал тело Альберты Берлин в рамках проекта «Calligraphy on Girls»

После росписи автомобиля Lamborghini и самого высокого здания в Риме каллиграф Покрас Лампас, номинированный на нашу премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2016», вернулся к живой поверхности и разрисовал тело собственной девушки — модели и блогера Альберты Берлин. Работа для проекта «Calligraphy on Girls», в рамках которого Покрас демонстрирует мастерство боди-арта, стала первой совместной съемкой пары. Запечатлеть ответственный (и даже интимный) момент ребята позвали фотографа Сергея Мисенко. «Это история про сочетание арта и фотографии, контраста черного и белого, красоты женского тела и пластики линий каллиграфии, — рассказал Лампас. — Расписывать свою девушку сложнее всего, так как нужно создать и раскрыть новый образ и показать лучший скилл».
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