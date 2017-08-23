Продолжая пропагандировать принципы равенства и многообразия, итальянский премиум-бренд обуви Premiata представил вторую часть имиджевой кампании Diversity с участием актеров и моделей, отличающихся друг от друга не только по расовому, национальному и гендерному признакам, но также по сексуальной идентичности и числу хромосом. Промо-съемка посвящена классической линейке марки с мужскими дерби и женскими лодочками на прозрачном каблуке и выполнена в виде раскадровки фильма-постапокалипсиса, в котором герои оказываются последними из выживших и несмотря на видимые различия становятся одним целым.
Девушка с синдромом дауна, гей и афроамериканки в новом кампейне бренда Premiata
Кампания итальянского бренда заметно выделяется на фоне коллег, традиционно «играющих» и не выходящих за рамки классического поля семейных ценностей и роскоши. Тем не менее, это не первый подобный опыт Premiata: совсем недавно марка воскресила образы японских гейш, а в начале 90-ых не брезговала гомоэстетикой — темой, которая на тот момент была мало изучена люксовым рынком.
«Мы верим в разнообразие как роскошь и красоту в исконном смысле этих слов и убеждены, что инстинкт быть таким, каким тебя создала природа, гораздо важнее следования общепринятым нормам, — объясняет креативный директор Premiata Грациано Мацца. — Но больше всего мы убеждены в том, что нормальности как явления не существует, а у настоящего равенства есть только одна форма — и она заключается в уважении непохожести. Мы изучили все грани и оттенки так называемой нормальности и долгое время следовали чужим советам и наставлениям. И что в итоге? Нам стало скучно. И поэтому мы решили оставаться собой. Потому что в этом нет ничего плохого».
Напомним, бренд существует с 1885 года и по сей день производит женскую, мужскую и спортивную обувь вручную. Начав историю с маленькой мастерской семейства Мацца, Premiata разрослась до огромного производства и сегодня имеет магазины во всех точках планеты. В Петербурге туфли и лоферы с итальянским акцентом и толерантностью можно купить в универмаге ДЛТ и бутике Гранд Палас на Невском проспекте.
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