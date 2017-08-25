Почему Конор МакГрегор — самый стильный спортсмен в мире? (и мы болеем за него)

Костюмы

До того, как стать лучшим бойцом ММА в легком и полулегком весе, МакГрегор был обычным водопроводчиком, который еле-еле сводил концы с концами. Внезапно обрушившаяся слава чемпиона заставила его учиться носить красивые вещи и таким способом привлекать внимание не только к своей персоне, но и к спорту, который до него, скажем прямо, не был таким массовым. За Конором закрепили команду голливудских стилистов WME, которая, помимо бойцов микс-файта, одевает баскетболиста Леброна Джеймса, режиссера Мартина Скорсезе, актрису Шарлиз Терон, теннисистку Серену Уильямс и телеведущую Опру Уинфри. Ребята познакомили ирландского сантехника с марками Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и Hermes и показали, как производить впечатление еще до выхода в октагон.

Взяв пару уроков у профессионалов, Конор стал выбирать одежду самостоятельно, а позже нашел себе личного портного — Дэвида Огуста Хейла. Предметом совместной работы атлета и швеи стали костюмы — именно они создавали необходимый шок-эффект и приковывали к МакГрегору взгляды миллионов. «Что? Спортсмен в смокинге? Не смешите меня!», — язвили скептики в Instagram. Конечно, особенно если вместо полосок на шерстяной темно-синей ткани зашифрована фраза «F*ck you» — в таком костюме Конор впервые встретился со своим будущим соперником, боксером Флойдом Мейвезером. Мейвейзер, к слову, был в худи и трениках, что спровоцировало оппонента на дополнительную порцию сарказма: «Посмотрите на него, он пришел в чертовых спортивках! Даже не может позволить себе костюм!».