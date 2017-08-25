Чемпион по смешанным боям без правил Конор МакГрегор (он же @thenotoriousmma) знает, как носить не только спортивные шорты, но и костюм-тройку, гавайские рубашки, леопардовые поло и белое манто за 30 тысяч евро, причем делает это так, что мы без колебаний отдаем ему звание главного fashionista планеты. Рассказываем о главных вещах из гардероба атлета в преддверии его первого боксерского боя с Флойдом Мейвезером.
Почему Конор МакГрегор — самый стильный спортсмен в мире? (и мы болеем за него)
Костюмы
До того, как стать лучшим бойцом ММА в легком и полулегком весе, МакГрегор был обычным водопроводчиком, который еле-еле сводил концы с концами. Внезапно обрушившаяся слава чемпиона заставила его учиться носить красивые вещи и таким способом привлекать внимание не только к своей персоне, но и к спорту, который до него, скажем прямо, не был таким массовым. За Конором закрепили команду голливудских стилистов WME, которая, помимо бойцов микс-файта, одевает баскетболиста Леброна Джеймса, режиссера Мартина Скорсезе, актрису Шарлиз Терон, теннисистку Серену Уильямс и телеведущую Опру Уинфри. Ребята познакомили ирландского сантехника с марками Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и Hermes и показали, как производить впечатление еще до выхода в октагон.
Взяв пару уроков у профессионалов, Конор стал выбирать одежду самостоятельно, а позже нашел себе личного портного — Дэвида Огуста Хейла. Предметом совместной работы атлета и швеи стали костюмы — именно они создавали необходимый шок-эффект и приковывали к МакГрегору взгляды миллионов. «Что? Спортсмен в смокинге? Не смешите меня!», — язвили скептики в Instagram. Конечно, особенно если вместо полосок на шерстяной темно-синей ткани зашифрована фраза «F*ck you» — в таком костюме Конор впервые встретился со своим будущим соперником, боксером Флойдом Мейвезером. Мейвейзер, к слову, был в худи и трениках, что спровоцировало оппонента на дополнительную порцию сарказма: «Посмотрите на него, он пришел в чертовых спортивках! Даже не может позволить себе костюм!».
Шорты и брюки
После ажиотажа вокруг нецензурного смокинга бойца, он решил запустить с David August собственную коллаборацию. Теперь на все мероприятия в рамках будущего поединка, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе, МакГрегор выходит в брюках и шортах собственного дизайна — с яркими цветочными и анималистичными принтами. Акцентные вещи он старается уравновесить простой белой футболкой и недорогими кедами: «без правил» Конор только на арене.
Рубашки
Пожалуй, никому не идут гавайские рубашки так, как МакГрегору: он сумел отбросить их от олдскульных коннотаций и сделать вещью сезона, миксуя с классическими брюками и английскими лоферами. Только вот хватает таких рубашек на один раз: Конор пытается завоевать титулы во всех весовых категориях и поэтому худеет и поправляется от боя к бою. Хотя дизайнеры, с которыми атлет уже успел подружиться, не прочь прислать ему новые партии вместе с брендированными халатами, шелковыми футболками и дорогими носками.
Вещи от Gucci
Самые плодотворные отношения у Конора сложились с брендом Gucci — он составляет большую часть его гардероба. У спортсмена есть принтованные кепки, иконические кроссовки с полосками, олимпийка с тигром и меховые бабуши из последних коллекций. МакГрегора называют негласным амбассадором дома наряду с Джаредом Лето и Джейденом Смитом, но в отличие от них гордый боец подарков от дизайнера бренда Алессандро Микеле не принимает. Он обожает ходить по магазинам сам и спускать заработанные миллионы на вещи, которые раньше видел только по телевизору, а потом хвастаться покупками перед противниками и бросать фразы вроде «Я — сутенер в белой шубе от Gucci!» (прямая цитата с пресс-конференции 2016-го года — Прим.ред.).
Обувь
Помимо любимых белых кед от Gucci, у Конора есть огромная коллекция классической обуви, которую он надевает к black-tie костюмам и джинсам. Отдельную полку в шкафу бойца занимают лоферы с ироничными принтами в виде часов и насекомых, а также разноцветные кроссовки от Reebok — МакГрегор стал первым мужчиной-европейцем, с которым спортивный бренд подписал контракт. Однако это не мешает ему выражать в социальных сетях любовь к другим маркам обуви и аксессуаров: например, Jimmy Choo, Christian Louboutin и Giuseppe Zanotti и вальяжно закидывать в них ноги на переднюю панель Ролс-Ройса.
Разноцветные джемперы
Розовый джемпер МакГрегор носит с таким лицом, что ни у кого не возникнет желания попросить его «пояснить за шмот». Он в принципе обожает «бесполую» одежду — свитшоты с нашивками, яркие бадлоны и аляповатые кофты с сюрреалистичными принтами . Коди Гарбрандт — еще один чемпион смешанных единоборств — тоже не прочь носить голубые джемперы и костюмы от David August, но без харизмы Конора выглядит в них, по меньшей мере, нелепо — МакГрегор сразу нокаутирует соперника.
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