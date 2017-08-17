Chanel выпустили мини-фильм к дню рождению Коко Шанель

В честь дня рождения Габриель Шанель ее преемники выпустили новый мини-фильм из серии «Inside Chanel», рассказывающей о главных событиях из жизни модного дома: запуске аромата №5, рождении «маленького черного платья» и назначении на пост дизайнера Карла Лагерфельда. 21-й по счету видеоролик получил название «Габриель, погоня за страстью» и посвящен тем мотивам, которые насыщали коллекции бренда тогда и сегодня — от путешествий, балета и архитектуры до аутдор-культуры и космоса (тема осенне-зимнего показа Chanel). Ключевую роль в фильме играют портреты любимых мужчин Коко — Дмитрия Романова, Артура Кэйпела, Герцога Вестминстерского, Игоря Стравинского и Пьера Реверди, которые складываются в пасьянсе.