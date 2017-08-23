«Это крушение империи и представлений о моде» — Миша Бастер, автор первой книги о стиле 80-х и 90-х

Литературы о советской моде мало: это прекрасная книга воспоминаний Ирэн Андреевой, фотоальбом Аллы Щипакиной и «Мода по плану. История моды и моделирования одежды в СССР». Еще видел одну книгу на английском языке по известному и отбрендированному периоду 20-30 годов, который все мусолят последние пять лет, не будучи в курсе (или не замечая) бурного продолжения тех же трендов в 80-е.

Полноценных качественных и доступных исследований до сих пор нет: даже самый толковый историк моды Александр Васильев интересуется только «Серебряным веком», русским зарубежьем и героинями ранга Надежды Ламановой. Далее по временному контексту все немногочисленные издания скромно сворачиваются в тему советского быта в целом, ведь с 60-х теория и концепция «социалистического костюма» терпят фиаско и превращаются в откровенно западный эрзац. Нам впервые приходится быстро пролистать эту историю советской «антимоды», которая противопоставляла себя буржуазной, и соединить ее перестроечной.