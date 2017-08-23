«Это крушение империи и представлений о моде» — Миша Бастер, автор первой книги о стиле 80-х и 90-х

Автор проекта «Хулиганы-80» Миша Бастер готовит к выходу новую книгу. Она получила название «Перестройка моды» и обещает стать «единственным в своем роде» фотоальбомом, рассказывающем о советских «театрах мод», рок-музыкантах перестроечного андеграунда, иностранных кутюрье и художниках-авангардистах. Средства на книгу собирали через краудфандинг: на призыв ностальгии уже откликнулись сто человек. Специально для «Собака.ru» Миша рассказал, на какой стадии находится проект, где он берет для него материалы, и почему не стоит скучать по трендам, которые вернулись из 80-х и 90-х годов. 

Литературы о советской моде мало: это прекрасная книга воспоминаний Ирэн Андреевой, фотоальбом Аллы Щипакиной и «Мода по плану. История моды и моделирования одежды в СССР». Еще видел одну книгу на английском языке по известному и отбрендированному периоду 20-30 годов, который все мусолят последние пять лет, не будучи в курсе (или не замечая) бурного продолжения тех же трендов в 80-е.

Полноценных качественных и доступных исследований до сих пор нет: даже самый толковый историк моды Александр Васильев интересуется только «Серебряным веком», русским зарубежьем и героинями ранга Надежды Ламановой. Далее по временному контексту все немногочисленные издания скромно сворачиваются в тему советского быта в целом, ведь с 60-х теория и концепция «социалистического костюма» терпят фиаско и превращаются в откровенно западный эрзац. Нам впервые приходится быстро пролистать эту историю советской «антимоды», которая противопоставляла себя буржуазной, и соединить ее перестроечной.

  • Фрагменты каталога к выставке «Альтернативная мода до прихода глянца»

  • Виктория Ивлева. Гости столицы, 1988 год

  • Владимир Клавихо-Телепнев. Модель Кати Филипповой, 1998 год

  • Альберт Уотсон. Молодежная коллекция Общесоюзного дома моделей одежды для журнала Stern, 1988 год

  • Петра Галл для журнала Blickpunkt, 1987 год

  • Кадр из фотосессии с раритетными винтажными рокерскими вещами. Фото К.Попов, стилист А.Ляшенко

Я не представляю, кто бы смог потянуть такое, так как поздняя советская мода со всеми ее «вывихами» и бэкграундами не изучена. Мне это по плечу, потому что я собрал большой архив материалов по субкультурной моде. Но это не будет основной линией — мы сосредоточены на феномене крушения империи, индустрии и представлений о моде у широких слоев населения. Как сказала мой сокуратор по выставкам Ира Меглинская, это некая «мода до прихода моды». Хотя мне кажется, что это больше про фантом моды и фантомные боли о моде.

Мы начали с того, чтобы сделать фотоальбом о странной и забытой субкультурной истории 80-х и 90-х годов. Возвращение трендов из этих десятилетий выстрелило закономерно — все 30 лет по разным причинам обходили их стороной, а остальные даже не подозревали, что в них была мода. Все смотрели только на художников и музыкантов, а остальные — даже если именно они делали истории, которые передавали из уст в уста на задворках, школьных переменах и подпольных азартных играх — были неинтересны.

  • Тимур Гриб. Рената Литвинова, модель Андрея Бартенева, 1996 год

  • Модели Общесоюзного дома моделей одежды, середина 1980-х

     

  • Кадр из фотосессии с раритетными винтажными рокерскими вещами. Фото К.Попов, стилист А.Ляшенко

  • Глеб Косоруков, съемка для журнала ID. «Сквоттеры», 1989 год

  • Каталог «Новые товары России», 1980 год 

  • Девушка-лотерея. Костюм Светланы Петровой (театр Л.Э.М.) Фото Ивана Любимова, 1994 год

  • Елена Худякова в костюме из своей коллекции, 1987 год

Материалы для книги собирались как снежный ком. Сначала я копил архивы — часто ездил из Москвы в Санкт-Петербург по делам тату конвенции и навещал старинных приятелей из «новых художников» и «некрореалистов». Поскольку было что «посидеть и повспоминать», обнаружили, где это все может лежать — вскрыли исторически надувшуюся мозоль. К проекту «Хулиганы-80» я подошел уже с архивом из пары тысяч фотографий, аудио, видео и разных артефактов. Сейчас, спустя несколько лет, я — эдакий неофициальный музей-шапито, в который продолжают поступать материалы.

Для книги «Перестройка моды» все это пришлось систематизировать. На данный момент есть заготовка и закончена глобальная работа над интервью очевидцев эпохи — их оказалось около 60. Писать совсем не мое: никогда не понимал, как могут рисующие люди еще и складно изъясняться. По мне, это совсем разные языки. Поэтому я, как диджей, свожу весь материал — тексты, визуальное наполнение, исторические факты и дизайнерский труд — в одну структуру, при этом ограничиваясь краткой формулировкой и живой речью. Иногда «пишу ножницами» — то есть режу свои материалы и укладываю в строчки.

  • Игорь Стомахин. Очередь в ГУМе, 1990 год

  • Обложка Playboy, 1990 год

  • Андрей Безукладников. Девушки, 1988 год

  • Глеб Косоруков. Модель Пако Рабана на Ассамблее неукрощенной моды в Риге, 1993 год

  • Владимир Карчин. Модель — Светлана Тегин, 1996 год

  • Юрий Козырев. Модели Сандры Страукайте, Юрмала, 1992 год

  • Илья Пиганов. Модели Ирен Бурмистровой для журнала «Театральная жизнь», 1988 год

Мы собираем средства со всех, кто неравнодушенработа над книгой зависит именно от сборов. Когда становится ясно, что накопил необходимую несгораемую сумму, то можешь спокойно начинать работать. Мы никого не убеждаем и не просим вкладываться в проект. Всем и так понятно, что это за история, и что мы хотим из нее сделать.

Как только появились сетевые ресурсы и паблики, информация о моих книгах стала вирусной. Однажды она даже дошла до моего старинного приятеля, с которым мы познакомились в процессе мордобоя в далеком 1987-м году. Я тогда был диким стрит-панком, а он — суровым моторокером. Он внес в мой проект «Петра-мототур длиною в жизнь» самую большую сумму — 1000 долларов, и в один миг практически провальная задумка была реализована. Это был мой первый опыт краудфандинга, и я совсем не понимал, что нужно делать.

  • Шелковый платок, дизайн Миши Бастера. Выставляются для привлечения к акции краундфандинга

  • Шелковый платок, дизайн Миши Бастера. Выставляются для привлечения к акции краундфандинга

К советской моде я отношусь с иронией. Никогда не признавал эти неказистые вещи из перестройки и к их нынешнему ренессансу отношусь без ностальгии, скорее, как к антропологическому материалу. Забавному. Люблю винтажные штуки, к которым меня «приучили» панк-дендисты, а также «американистскую» брендированную одежду: привозные плащи Burburry и London Fog, пиджаки Harris Tweed, пальто Max Mara. Из них можно было делать классные миксы — этому меня учил уже неживой герой нашей «саги», авангардист советской моды Гарри Асса (автор сценических образов Жанны Агузаровой и музыкантов «Кино» — Прим.ред.).

В «Перестройке моды» есть много моментов, связанных с Петербургом. Тот же Гарик Асса был «министром моды» в «новом правительстве» Тимура Новикова, да и сам термин «Асса» за ним закрепился в тогдашнем Ленинграде на сцене «Популярной Механики Сергея Курехина. На «вахте» его сменил Сергей Чернов и на этой же сцене развивалась Лаборатория Экспериментальных моделей Светланы Петровой.

Большинство субкультурных историй тоже связаны с этим городом: несмотря на активную Прибалтику или Киев, далекий студенческий Новосибирск или Свердловск, основной перестроечный пин-понг событий и кадров был в зоне Москва-Ленинград. Мы это уже отразили в наших «Хулиганах» и совместной выставке с «Гаражом» в «Этажах».

  • Книга «Хулиганы-80», издается с 2009 года 

  • Фрагменты фотоальбома Петры Галл, 2014 год

Я не могу выделить в новой книге самые ценные моменты. Но знакомые отмечают личный архив художницы Лены Худяковой или того же Гарика, сканы редкой прессы, материалы ОДМО (Общесоюзный дом моделей одежды — Прим. ред.), которые казались утраченными, или экзотическую фотосессию с Александром Петлюрой в винтажных вещах разных периодов. Мне же кажется, что куда дороже живая речь героев, которых уже нет в живых, но которые оказали огромное влияние на становление советской и постсоветской моды.

Фото: личный архив Миши Бастера

Поддержать проект можно здесь

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Ким Кардашян выпустит книгу селфи

Вызываем родителей: мамы и папы из Петербурга о воспитании детей

Лилия Ефимова о том, как привить детям любовь к спорту

Микаэль и Анна Аскеровы о том, куда отдать учиться подрастающего Youtube-блогера

Инна Жиркова о том, как воспитать смену сине-бело-голубым

Анна Бернштейн и Глеб Иголкин о том, как вырастить второго Федора Конюхова

Оказывается, из «Дьявол носит Prada» удалили важную сцену

Венецианский кинофестиваль-2017: самые заметные наряды открытия