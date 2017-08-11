Трансгендер Челси Мэннинг вышла из тюрьмы и снялась в купальнике для Vogue

Американский Vogue выпустил самый главный и большой номер в году — сентябрьский выпуск, один из разворотов которого заняла фотография девушки-трансгендера Челси Мэннинг в купальнике. В мае этого года она вышла на свободу после семи лет заключения за передачу WikiLeaks секретных военных данных. В тюрьме Челси начала процедуру по смене пола — ранее она носила имя Брэдли и была солдатом вооруженных сил США.