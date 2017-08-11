Трансгендер Челси Мэннинг вышла из тюрьмы и снялась в купальнике для Vogue

Американский Vogue выпустил самый главный и большой номер в году — сентябрьский выпуск, один из разворотов которого заняла фотография девушки-трансгендера Челси Мэннинг в купальнике. В мае этого года она вышла на свободу после семи лет заключения за передачу WikiLeaks секретных военных данных. В тюрьме Челси начала процедуру по смене пола — ранее она носила имя Брэдли и была солдатом вооруженных сил США.
«Челси Мэннинг изменила ход истории», — написано над снимком, сделанным фотографом Энни Лейбовиц. Он стал второй официальной фотографией Мэннинг в новой внешности — первую она опубликовала в своем Instagram сразу же после освобождения. В статье девушка рассказывает о детстве, разводе родителей, службе в Ираке, жизни в тюрьме и «чужом» теле. «Теперь все на своем месте. Ушла тревожность, ощущение неуверенности, упал тяжелый камень с плеч из-за необходимости притворяться мужчиной», — рассказала Челси журналистам Vogue.
Напомним, в мае 2010 года Брэдли Мэннинг был осужден на 35 лет за обнародование информации о действиях США в Ираке — это стало самым суровым наказанием за слив секретных данных в американской истории. За три дня до ухода из Белого дома Барак Обама сделал то, о чем его просили на массовых протестах, — сократил Мэннинг срок до семи лет.
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