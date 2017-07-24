Голландская компания Fashion United составила рейтинг самых богатых людей в индустрии моды. Первую позицию с показателем оборота в 71 миллиард долларов занял Амансио Ортега — основатель и экс-президент концерна Inditex, объединяющего бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius и Uterque. Ранее, в октябре 2015-го, Ортега был назван богатейшим человеком планеты, обогнав Била Гейтса и Уоррена Баффета в ежегодном списке издания Forbes.
Опубликован список богатейших людей в фэшн-индустрии
Следом за владельцем Zara в финансовом топе значатся президент LVMH Бернар Арно (41 млн.), основатели международной сети розничных магазинов одежды C&A семейство Бренникмейер (30 млн.) — они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом, глава Hermès Бертран Пуэш (28 млн.), основатель Nike Фил Найт (26 млн.) и акционер Chanel Ален Вертеймер (23 млн.). Последнюю, десятую, строчку рейтинга занял создатель Uniqlo Тадаси Янаи.
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