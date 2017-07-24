Опубликован список богатейших людей в фэшн-индустрии

Следом за владельцем Zara в финансовом топе значатся президент LVMH Бернар Арно (41 млн.), основатели международной сети розничных магазинов одежды C&A семейство Бренникмейер (30 млн.) — они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом, глава Hermès Бертран Пуэш (28 млн.), основатель Nike Фил Найт (26 млн.) и акционер Chanel Ален Вертеймер (23 млн.). Последнюю, десятую, строчку рейтинга занял создатель Uniqlo Тадаси Янаи.