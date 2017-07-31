Шэрон Стоун, Памела Андерсон и даже Алла Пугачева — звезды «за 50» в купальниках

30 лет назад австрийскую модель Эль Макферсон знали как «Мисс Тело» и приглашали для участия в купальных фотосессиях для Vogue, Maxim и Sports Illustrated. Сегодня, уже после завершения карьеры, женщина продолжает подтверждать дарованный ей титул и хвастается бронебойным прессом в отчетах с кругосветных путешествий. Секрет идеальной фигуры в 53 года Макферсон описывает так: «Я ежедневно провожу 45 минут в спортзале, занимаюсь плаванием и пешими прогулками. Также соблюдаю строгую диету, не употребляю в пищу красное мясо, пшеницу и молочные продукты». Кроме того, Эль не против диетических добавок, протеиновых порошков и альтернативной медицины, как и «танцующий миллионер» Джанлука Вакки, регулярно демонстрирующий в Instagram свое просушенное тело. Рельефы 50-летнего итальянца украшены татуировками в виде надписей, памятных символов и хештегов, которые уже подхватили 10 миллионов подписчиков Джанлуки, обозначая ими свое стремление жить и выглядеть как он.