С климатом нашему городу всегда не очень везло, а в этом году отменили даже лето. Но мы не отчаиваемся и шаманим тепло и красоту — сделали подборку звезд в возрасте, которые отлично выглядят на пляже без макияжа, ретуши и фильтров Instagram.
Шэрон Стоун, Памела Андерсон и даже Алла Пугачева — звезды «за 50» в купальниках
30 лет назад австрийскую модель Эль Макферсон знали как «Мисс Тело» и приглашали для участия в купальных фотосессиях для Vogue, Maxim и Sports Illustrated. Сегодня, уже после завершения карьеры, женщина продолжает подтверждать дарованный ей титул и хвастается бронебойным прессом в отчетах с кругосветных путешествий. Секрет идеальной фигуры в 53 года Макферсон описывает так: «Я ежедневно провожу 45 минут в спортзале, занимаюсь плаванием и пешими прогулками. Также соблюдаю строгую диету, не употребляю в пищу красное мясо, пшеницу и молочные продукты». Кроме того, Эль не против диетических добавок, протеиновых порошков и альтернативной медицины, как и «танцующий миллионер» Джанлука Вакки, регулярно демонстрирующий в Instagram свое просушенное тело. Рельефы 50-летнего итальянца украшены татуировками в виде надписей, памятных символов и хештегов, которые уже подхватили 10 миллионов подписчиков Джанлуки, обозначая ими свое стремление жить и выглядеть как он.
За британской актрисой Элизабет Херли в онлайне следит гораздо меньше пользователей, зато с каким трепетом они ждут каждый снимок секс-символа! Йога, фитнес-упражнения, садоводство — все это Херли делает в купальниках, причем не только в консервативно-слитных, но и в раздельных, с минимум ткани. В похожих к океану любит выходить Деми Мур, которой в этом году исполнится 55 лет. Черное бикини на завязках и полосатая модель с небольшими чашками — ее фавориты, в которых актриса регулярно мелькает в «пляжной» хронике в сопровождении юных бойфрендов.
Хотя ни один юнец Деми не сравнится с 83-летним Джорджо Армани, который рекламирует бельевую линию одноименного бренда самостоятельно — на пляжах Ибицы и Гавайских островов. Белые плавки с логотипом Armani оттеняют загорелое подтянутое тело дизайнера, которое, кажется, не поддается законам времени. Равно так же можно сказать об оскароносной актрисе Голди Хоун: естественные признаки старения кожи компенсируются подкаченными ягодицами и спиной, которые Голди подчеркивает при помощи спортивных купальников с глубокими декольте.
Главная «спасательница Малибу» Памела Андерсон в 50 лет тоже выглядит феноменально: заданная в 90-х планка не дает отставать от молодых коллег, поэтому она регулярно занимается в зале, а результаты тренировок показывает на откровенных фотосессиях и курортах. Конкуренцию в России ей могут составить лишь Лариса Долина в ярко-желтом «серферском» купальнике, и «вечно молодая» Алла Пугачева, стройные ноги которой могут дать фору многим восходящим звездам отечественной эстрады. Нет, мы не шутим — сами были в приятном шоке!
Фото: Instagram
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