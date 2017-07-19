Американский журнал Women's Wear Daily оцифровал архивные снимки 1963-2011 годов. Среди них — двадцатилетие Наоми Кэмпбелл, примерка Одри Хепберн у Ральфа Лорена, портрет молодого Ив Сен-Лорана и совместное фото Карла Лагерфельда, Кристиана Лакруа и Джанни Версаче. Ретро-коллекция появилась в результате неизданных интервью WWD, отчетов с бэкстейджей и показов, а также светской хроники с закрытых вечеринок.
30 фэшн-фотографий, которых вы никогда не видели
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Вивьен Вествуд (в центре) с подругами в Лондоне, 1977 год
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Мадонна закрывает показ Jean Paul Gaultier под руку с дизайнером, 1994 год
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Съемка купальников Donna Karan, 1985 год
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Ив Сен-Лоран, 1968 год
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Показ Oscar de la Renta, 1980 год
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Одри Хепберн и Ральф Лорен на примерке костюмов для документального фильма «Сады Мира», 1990
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Модель в «долларовом» платье Christian Francis Rot на Нью-Йоркской фондовой бирже, 1990 год
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Дэвид Боуи на церемонии CFDA Fashion Awards, 1997 год
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Показ Christian Dior осень-зима 2010 под руководством дизайнера Джона Гальяно
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Наоми Кэмпбелл задувает свечи на торте в честь своего двадцатилетия, 1990 год
На самой раритетной фотографии издания — восходящая звезда Барбара Стрейзанд в меховом пальто. Снимок был сделан в рамках первой фэшн-фотосессии актрисы в 1963 году, когда она только начинала играть на Бродвее и выпустила дебютный музыкальный альбом, получивший две премии «Грэмми». Другие герои публикаций WWD — юная Сара Джессика Паркер, певица Шер, джазовый исполнитель Сэмми Дэвис, экс-редактор Vogue US Диана Вриланд и Леди Гага в неоновом парике и «голом» комбинезоне от Thierry Mugler.
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Карл Лагерфельд, Кристиан Лакруа, Джанни Версаче с моделями Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл на показе в Нью-Йорке, 1990 год
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Барбара Стрейзанд, 1963 год
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Дайана Росс на концерте в Майами, 1970 год
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Сара Джессика Паркер на церемонии CDFA Fashion Awards, 1994 год
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Шер в меховом пальто и черном бра на бэкстейдже The Rocky Horror Show в Лос-Анджелесе, 1974 год
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Леди Гага получает награду в категории «Модная икона» и комбинезоне Thierry Mugler на премии CFDA, 2011 год
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Наоми Кэмпбелл на бэкстейдже шоу Helmut Lang, 1996 год
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Показ Versace осень-зима 1990 года
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Жизель Бундхен на бэкстейдже показа Michael Kors, 2000
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Показ Louis Vuitton осень-зима 2009
Напомним, журнал Women's Wear Daily существует с 1910 года и борется с изданием Vogue за право называться «Библией моды». Он публикует новости о женской и мужской одежде, красоте и трендах, а также предоставляет финансовые отчеты крупнейших ритейлеров и проводит социологические опросы, касающиеся модной индустрии. Последний печатный выпуск издания вышел в 2015 году, теперь оно работает лишь онлайн — на wwd.com.
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Диана Вриланд в Yves Saint Laurent и Ив Сен Лоран на выставке в Метрополитен-музее, 1983 год
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Оскар де ла Рента и Джоан Коллинс на вечеринке Swifty Lazar’s 25th Anniversary
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Показ Sonia Rykiel, весна-лето 1973
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Модель Эль Макферсон на показе Donna Karan, 1991 год
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Селин Дион и Кристиан Лабутен в первом ряду показа J. Mendel осень-зима 2007
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Бэкстейдж шоу Alexander McQueen осень-зима 2009
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Показ Alexander McQueen осень-зима 1999
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Модели на показе Chloe by Stella McCartney осень-зима 1998
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Пока Valentino весна-лето 1980
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Сэмми Дэвис в 1975 году
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