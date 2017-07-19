На самой раритетной фотографии издания — восходящая звезда Барбара Стрейзанд в меховом пальто. Снимок был сделан в рамках первой фэшн-фотосессии актрисы в 1963 году, когда она только начинала играть на Бродвее и выпустила дебютный музыкальный альбом, получивший две премии «Грэмми». Другие герои публикаций WWD — юная Сара Джессика Паркер, певица Шер, джазовый исполнитель Сэмми Дэвис, экс-редактор Vogue US Диана Вриланд и Леди Гага в неоновом парике и «голом» комбинезоне от Thierry Mugler.