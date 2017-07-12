Молодые дизайнеры из Петербурга помогут онкобольным

Молодые марки из Петербурга — So Number One, Liza Odinokikh, Amanita, KOGEL, ArnyPraht, Katya Ni, Novaya Kogers, RekaWear, «МЕЧ» и Tavifa — примут участие в пятом по счету благотворительном маркете Boutique Sale, который пройдет в «Особняк-лофте» 22-23 июля. Их одежду, сумки и украшения можно будет приобрести по сниженной цене — все вырученные средства пойдут в фонд AdVita, который с 2002 года помогает больным раком, проходящим лечение в клиниках города, а также онтологическим отделениям больниц.

Организаторы мероприятия

«Подобные мероприятия очень популярны на западе и вот уже пятый год реализовываются в Санкт-Петербурге. Наша целевая аудитория — девушки от 25 до 35 лет, которым интересна мода. Для них на сейле будут выставлены дизайнерская одежда, сумки и аксессуары, которые передаются в пользу фонда Advita безвозмездно. Предыдущие распродажи, в которых участвовали, к примеру, Янис Чамалиди, Леонид Алексеев, Жанна Вольская, Татьяна Котегова, Илья Челышев и Алена Малахова, проходили в благотворительном пространстве «Легко-Легко», но в этом году мы вышли на новый уровень и перенесли мероприятие в центр, поближе к брендовым бутикам и ДЛТ».

Лиза Одиноких

дизайнер бренда Liza Odinokikh

«Я принимаю участие в Boutique Sale второй раз — для меня это возможность помочь тем, кому это действительно необходимо. В этот раз на сейле будут представлены несколько моделей юбок: с пачкой, из серебристой парчи и из бархата, а также джемперы из нашей базовой коллекции и свитшоты MoodBoard, на которых можно самым делать надписи мелом. Цены на них устанавливают организаторы распродажи».

Александра Шмаргуненко

дизайнер бренда So Number One

«Наш бренд существует всего три года, и три года мы участвуем в проекте. Также несколько раз участвовали в помощи детям и бездомным животным. На Boutique Sale отдали приятные к телу жакеты, топы, платья из денима, фирменные юбки-нью-лук. Планируем в ближайшее время организацию и собственного небольшого благотворительного кампейна, направленного на помощь пожилым людям».

Помимо продажи брендовых вещей, бижутерии, детской одежды и предметов интерьера, для гостей Boutique Sale будет работать «beauty corner», где профессиональные визажисты и стилисты поделятся своим опытом и прочитают лекции на темы «Колористика» и «Мода ХХ столетия». Организаторы мероприятия предупреждают, что на сейле принимаются только наличные деньги. 

Напомним, благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») – единственный в Санкт-Петербурге, который поддерживает все детские онкологические отделения города, в том числе три федеральные: в них лечатся дети со всей страны (НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и ПСПбГМУ им. И. Павлова). Также AdVita помогает больным раком старшего возраста. 

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