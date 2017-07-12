Молодые дизайнеры из Петербурга помогут онкобольным

«Подобные мероприятия очень популярны на западе и вот уже пятый год реализовываются в Санкт-Петербурге. Наша целевая аудитория — девушки от 25 до 35 лет, которым интересна мода. Для них на сейле будут выставлены дизайнерская одежда, сумки и аксессуары, которые передаются в пользу фонда Advita безвозмездно. Предыдущие распродажи, в которых участвовали, к примеру, Янис Чамалиди, Леонид Алексеев, Жанна Вольская, Татьяна Котегова, Илья Челышев и Алена Малахова, проходили в благотворительном пространстве «Легко-Легко», но в этом году мы вышли на новый уровень и перенесли мероприятие в центр, поближе к брендовым бутикам и ДЛТ».