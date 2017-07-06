В честь 110-го дня рождения авангардной художницы и главной мексиканской фэшиониста Фриды Кало разбираем ее стиль, который на протяжении полувека вдохновляет на творчество модных фотографов, дизайнеров, кинорежиссеров и знаменитостей.
Как Фрида Кало превратила свои недуги в фирменный стиль?
Наряды
Женщина с трагичной судьбой и безграничной любовью к моде была вынуждена носить одежду, которая не подчеркивала ее фигуру, а наоборот, скрывала ее. В возрасте 6 лет Фрида Кало перенесла полиомиелит, который навсегда изменил ее тело: в результате болезни правая нога девочки стала намного короче и тоньше левой. Будущая художница стала прятать физический недуг под длинными ярусными юбками, вначале — монохромных цветов.
В 18 лет Фрида попала в страшную аварию: автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем, и металлический поручень проткнул ее таз насквозь. Как итог — перелом позвоночника, 40 операций и два года в постели без надежды когда-нибудь снова встать на ноги. Однако прогнозы врачей не оправдались, и Кало не только стала ходить, но и танцевать, писать автопортреты и позировать фотографам — в узорчатых и кружевных блузах, юбках всех цветов радуги, принтованных нарядах (которым бы сейчас позавидовали многие девушки) и национальных мексиканских костюмах. Платья-теуаны (по названию региона Теуантепек) были не столько данью корням Фриды, сколько средством сокрытия несовершенств — яркий орнамент отвлекал внимание от диспропорций тела и придавал образу экзотичности.
Аксессуары
Аrценты в образах художница расставляла также при помощи аксессуаров: «кошачьих» очков, длинных бархатных перчаток, шарфов и украшений. При этом на ней никогда не было простых однотипных изделий: если сережки — то обязательно круглые с металлическими птицами и цветами, если бусы — то в несколько рядов с этническими элементами или жемчугом, если кольца — то сразу не все пальцы руки. Многие из них были показаны широкой общественности только этой весной: спустя 63 года после смерти Фриды ее гардероб выставили в квартире-музее в Мехико, а фотограф Мияко Исиути сфотографировал отдельные его детали.
Прически
Главной фишкой эксцентричной мексиканки были, конечно, цветы в прическе. Она заплетала волосы в широкие косы, поднимала наверх так, что получались «рога», и внутрь вставляла бутоны — живые или тканевые. Позже этот прием перенимали все адепты ее стиля: от Сальмы Хайек, которая в 2002-м снялась в байопике «Фрида», до Бейонсе, превратившейся в Кало на Хэллоуин в 2014 году.
Брови
Точнее бровь. Сегодня Фриду узнают по соболиной моноброви, которая шла вразрез со всеми тенденциями 30-50-х годов, когда девушки выщипывали себе волосы на лице до тончайших ниточек. На вопрос, почему художница не избавится от густой растительности, она отвечала, что научилась принимать и любить себя естественной, создавать позитивное впечатление от своей красоты и иронично обыгрывать все ее аспекты.
Макияж
Естественным был и макияж Фриды: из всех бьюти-средств, существовавших в начале 20 века, она пользовалась только помадой, которую подбирала в зависимости от цвета бутонов на голове. Изредка Кало наносила на щеки румяна, как, например, на фотографии Николаса Мюррэя, снявшего ее в Нью-Йорке в 1939 году. Именно этот снимок попал на обложку культового выпуска Vogue и используется в качестве образца для makeup-экспериментов, которых в блогерском коммьюнити скопилось уже несколько сотен.
Корсеты
После аварии Фриде требовалась дополнительная поддержка для спины, поэтому ей пришлось «подружиться» с кожаными, стальными и гипсовыми корсетами. Мода поставила мексиканку в узкие рамки, но она вышла из них при помощи кисти и красок: разрисовала ненавистные слепки и кастомизировала их под свои самобытные луки. Деревья, листья, рыбы, звезды и абстрактные фигуры — одни из многих изображений, которые можно найти на бандажах с экспозиции в Мехико. Однако самый известный из них — корсет с серпом и молотом, который сигнализировал о политических пристрастиях художницы и ее провокационных связях с представителями советских верхов.
Обувь
Одежду Фрида покупала преимущественно на блошиных рынках, обувь же ей делали по спецзаказам: туфли на низком ходу, удобные балетки и полусапожки, где один каблук всегда был намного ниже другого. Каждую пару женщина декорировала сама, как и протез, который она стала носить после ампутации ноги в 1953-м. Несмотря на вызывающе-красный цвет, он подходил ко всем ярким нарядам Фриды и отражал тогда уже сформированный «каловский» стиль.
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