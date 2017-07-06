Как Фрида Кало превратила свои недуги в фирменный стиль?

Наряды

Женщина с трагичной судьбой и безграничной любовью к моде была вынуждена носить одежду, которая не подчеркивала ее фигуру, а наоборот, скрывала ее. В возрасте 6 лет Фрида Кало перенесла полиомиелит, который навсегда изменил ее тело: в результате болезни правая нога девочки стала намного короче и тоньше левой. Будущая художница стала прятать физический недуг под длинными ярусными юбками, вначале — монохромных цветов.

В 18 лет Фрида попала в страшную аварию: автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем, и металлический поручень проткнул ее таз насквозь. Как итог — перелом позвоночника, 40 операций и два года в постели без надежды когда-нибудь снова встать на ноги. Однако прогнозы врачей не оправдались, и Кало не только стала ходить, но и танцевать, писать автопортреты и позировать фотографам — в узорчатых и кружевных блузах, юбках всех цветов радуги, принтованных нарядах (которым бы сейчас позавидовали многие девушки) и национальных мексиканских костюмах. Платья-теуаны (по названию региона Теуантепек) были не столько данью корням Фриды, сколько средством сокрытия несовершенств — яркий орнамент отвлекал внимание от диспропорций тела и придавал образу экзотичности.