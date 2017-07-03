Бренд Asya Malbershtein открыл магазин — дизайнер марки не в курсе этого

На прошлой неделе на официальном сайте бренда Asya Malbershtein появилась информация об открытии нового магазина AM’WERKSTATT by Asya Malbershtein по адресу улица Жуковского, 14. Черные шарики, поздравительные букеты, анонсирование новых линий одежды и много гостей, среди которых, впрочем, не оказалось основательницы марки и дизайнера Анастасии Швачко.

Как объяснила дизайнер в комментарии сайту «Собака.ru», она к открытию магазина никакого отношения не имеет. «После рейдерского захвата моей мастерской бывшим партнером по бизнесу Марией Слиньковой, я отошла от дел и об открытии магазина даже не знала».

Анастасия Швачко

дизайнер

«Я не совсем понимаю, кто открыл магазин: возможно, Мария вместе со своей новой командой, возможно, кто-то другой. Понятно только, что новые владельцы Asya Malbershtein пользуются моим именем, наработками, аппаратурой и раскручиваются, запуская новые линейки и приглашая к сотрудничеству другие бренды. Они пытаются максимально обогатиться, пока идут слушания по этому делу, на котором люди доказывают, что меня юридически не существует. Так что я к этому открытию не имею никакого отношения: у меня по-прежнему нет доступа ни к мастерской, ни к рабочим контактам, ни к личным социальным сетям, а доля моя продана».

  • Рюкзак AM’W

Мы обратились за комментариями к Марии Слиньковой, которая ранее отрицала все обвинения бывшей коллеги. На вопрос о новом бутике девушка ответила предельно лаконично: «Бренд Asya Malbershtein продолжает существовать и развиваться. Открытие магазина было запланировано достаточно давно, и, наконец, состоялось. Над созданием коллекций, как и раньше, работает наша команда — команда бренда, а также приглашенные дизайнеры. В точке на Жуковского, 14 будут реализованы продукты расширенной марки AM’WERKSTATT by Asya Malbershtein с женской одеждой из кожи, мужскими коллекциями и аксессуарами для детей, а также брендов Bats и MATH».

Напомним, в конце апреля в медиа разгорелся скандал, связанный с переменами в структуре бренда Asya Malbershtein. Как рассказала нашему сайту дизайнер и номинант премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Швачко, ее партнер по бизнесу Мария Слинькова незаконным путем вывела ее из учредителей компании, закрыла доступ к производству и к офису бренда, а оборудование и сырье увезла в неизвестном направлении. В ответ на это Мария Слинькова выступила с колонкой, в которой ответила на обвинения. В настоящий момент это дело рассматривается в суде, последнее слушание прошло 4 июля.

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