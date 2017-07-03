Бренд Asya Malbershtein открыл магазин — дизайнер марки не в курсе этого

На прошлой неделе на официальном сайте бренда Asya Malbershtein появилась информация об открытии нового магазина AM’WERKSTATT by Asya Malbershtein по адресу улица Жуковского, 14. Черные шарики, поздравительные букеты, анонсирование новых линий одежды и много гостей, среди которых, впрочем, не оказалось основательницы марки и дизайнера Анастасии Швачко.

Как объяснила дизайнер в комментарии сайту «Собака.ru», она к открытию магазина никакого отношения не имеет. «После рейдерского захвата моей мастерской бывшим партнером по бизнесу Марией Слиньковой, я отошла от дел и об открытии магазина даже не знала».