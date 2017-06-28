В честь двадцатилетия книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» фотохудожник Сидни Праватиотин выпустила волшебно-модные мемы. В специальном проекте для американского Vogue автор Instagram-аккаунта с шутливыми коллажами представила, чем бы занимались дизайнеры, если бы внезапно попали в Хогвартс. По мнению Сидни, Раф Симонс предназначен для зельеварения с Гермионой Грейнджер, Демна Гвасалия — игры в Квиддич с Седриком Диггори, Марк Джейкобс — танцев с Флер Делакур, а Рик Оуэнс — заточения в Азкабан (остается только догадываться, почему).
Демна Гвасалия, Марк Джейкобс и Вивьен Вествуд стали героями «Гарри Поттера»
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Гарри Поттер, Джинни Уизли и Вивьен Вествуд
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Демна Гвасалия и Седрик Диггори
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Рик Оуэнс и Беллатриса Лестрейндж
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Полумна Лавгуд и Алессандро Микеле
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Раф Симонс и Гермиона Грейнджер
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Марк Джейкобс и Флер Делакур
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Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу (Proenza Schouler), Рон Уизли, Чжоу Чанг и Невилл Долгопупс
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Альбус Дамблдор и Миучча Прада
Напомним, первая книга о приключениях мальчика со шрамом вышла 26 июня 1997 года. В России серия книг Джоан Роулинг начала издаваться в 2001 году и впоследствии включила в себя еще семь выпусков и несколько официальных дополнений (в том числе, пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя»).
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