Демна Гвасалия, Марк Джейкобс и Вивьен Вествуд стали героями «Гарри Поттера»

В честь двадцатилетия книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» фотохудожник Сидни Праватиотин выпустила волшебно-модные мемы. В специальном проекте для американского Vogue автор Instagram-аккаунта с шутливыми коллажами представила, чем бы занимались дизайнеры, если бы внезапно попали в Хогвартс. По мнению Сидни, Раф Симонс предназначен для зельеварения с Гермионой Грейнджер, Демна Гвасалия — игры в Квиддич с Седриком Диггори, Марк Джейкобс — танцев с Флер Делакур, а Рик Оуэнс — заточения в Азкабан (остается только догадываться, почему).