Демна Гвасалия, Марк Джейкобс и Вивьен Вествуд стали героями «Гарри Поттера»

В честь двадцатилетия книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» фотохудожник Сидни Праватиотин выпустила волшебно-модные мемы. В специальном проекте для американского Vogue автор Instagram-аккаунта с шутливыми коллажами представила, чем бы занимались дизайнеры, если бы внезапно попали в Хогвартс. По мнению Сидни, Раф Симонс предназначен для зельеварения с Гермионой Грейнджер, Демна Гвасалия — игры в Квиддич с Седриком Диггори, Марк Джейкобс — танцев с Флер Делакур, а Рик Оуэнс — заточения в Азкабан (остается только догадываться, почему). 

  • Гарри Поттер, Джинни Уизли и Вивьен Вествуд

  • Демна Гвасалия и Седрик Диггори

  • Рик Оуэнс и Беллатриса Лестрейндж

  • Полумна Лавгуд и Алессандро Микеле 

  • Раф Симонс и Гермиона Грейнджер 

  • Марк Джейкобс и Флер Делакур

  • Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу (Proenza Schouler), Рон Уизли, Чжоу Чанг и Невилл Долгопупс 

  • Альбус Дамблдор и Миучча Прада 

Напомним, первая книга о приключениях мальчика со шрамом вышла 26 июня 1997 года. В России серия книг Джоан Роулинг начала издаваться в 2001 году и впоследствии включила в себя еще семь выпусков и несколько официальных дополнений (в том числе, пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя»). 

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