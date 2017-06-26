В музее-заповеднике «Царское село» состоялось главное модное событие лета — показ ведущих дизайнеров Санкт-Петербурга «Ассоциации». Темой девятого сезона театрализированного дефиле стала «Готика: новые смыслы», над которой в этот раз рассуждали Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин и Янис Чамалиди. Рассказываем, какие ассоциации вызывал у каждого заданный стиль, и почему прошедшее шоу можно назвать самым авангардным за всю историю проекта.
Фэшн-инквизиция, селфи у черепов и другие открытия девятого сезона «Ассоциаций»
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Леонида Алексеева в Екатерининском дворце
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Показ Татьяны Парфеновой в Екатерининском дворце
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Показ Лилии Киселенко в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Леонида Алексеева в Екатерининском дворце
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Показ Татьяны Парфеновой в Екатерининском дворце
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Показ Татьяны Парфеновой в Екатерининском дворце
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Показ Лилии Киселенко в Екатерининском дворце
Татьяна Парфенова
Локацией для показа Татьяны Парфеновой стал Фрейлинский садик, по территории которого были раскиданы человеческие кости нечеловеческих размеров. Масштабные декорации проецировали главную ассоциацию, связанную с готикой, — смерть, которая, впрочем, не имела ничего общего с костюмами от дизайнера. Капсульная коллекция «Obscurum per obscurius» обращалась к философским константам: «сложное легче простого» или «из ничего создается чудо», выраженным в филигранно расшитых бомберах, олимпийках с высокохудожественными принтами, прозрачных кружевных юбках и ассиметричных платьях-туниках из шелка.
Другим лейтмотивом показа стала средневековая алхимия — ее можно было распознать в ядерно-розовых, синих и красных волосах моделей, которые лавировали между костями и делали снимки перед гигантским черепом. «Жизнь как селфи на фоне бессмертия» — это еще один «кит», на который встала готика по-парфеновски — просветленная, неразрывная с историей и прогрессивная.
Леонид Алексеев
Шоу Леонида Алексеева прошло на Зеркальном прудике, в котором отражались жаккардовые платья-халаты, юбки из парчи и многослойные наряды из легких тканей — достойный ответ диоровскому кутюру. В коллекции Алексеева так же, как и у Татьяны Парфеновой, было мало готики и много красоты — это воротники-стойки, «летящие» кейпы, крупные стразы (на одежде и на лице) и обувь — лаковые туфли с перемычками на небольшом толстом каблуке. Все это дизайнер прозвал «готическими сказками» и довершил образ ходивших по воде девушек треугольными шляпками в виде рога единорога и пучками-антеннами — вероятно, для связи с высшим, космическим, разумом.
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
-
Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
-
Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
-
Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике
Лилия Киселенко
Павильон «Адмиралтейство» в этот раз принадлежал Лилии Киселенко, которая устроила в рамках «Ассоциаций» осовремененную инквизицию. Вместо ведьм — фактурные рыжеволосые девушки в небрежных шифоновых платьях и кроссовках, вместо инквизиторов — модели в черных мантиях и с пронзительным «смоки-айзом», а вместо веревки — шнур от фена, которым «казнили» преступниц за их красоту.
Стас Лопаткини Янис Чамалиди
Стас Лопаткин и Янис Чамалиди устроили на девятых ассоциациях совместный показ. По словам Яниса, им досталась самая готическая достопримечательность музея-заповедника — Башня-руина, которая объединила вокруг себя полярные идеи и ДНК брендов двух дизайнеров. У Стаса — это жакеты с накрахмаленной баской, бомберы с 3D-надписями, перфорированные жакеты с сидящими на них насекомыми и многослойные юбки. У Яниса — однотонные приталенные платья, пиджаки архитектурного кроя, расклешенные брюки с разрезами и принтованные колготки агрессивно-красного цвета. Дополняли образы каждой модели огромные зеркала, которые те несли в руках и играли ими с солнечными лучами, а после переноса показа в Екатерининский дворец — с золотым отблеском антуража Тронного зала.
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди в Екатерининском дворце
Сета Яндиева
Отдельным блоком показа стала экспозиция бренда Сеты Яндиевой и Артема Балаева YAND, который специализируется на производстве мусульманских нарядов. Сперва они были выставлены в Турецкой бане Екатерининского парка, где «прекрасные платья для Намаза» смог оценить каждый турист, а после присоединились к другим коллекциям «Ассоциаций» и были показаны в Екатерининском дворце. Богато расшитые платья с традиционными элементами исламской одежды — горловиной, закрывшей шею, длинной юбкой и чадрой — не имели ничего общего с темой показа, но стали его самой неожиданной и тонкой частью.
Фото: Илья Круглянский, Сергей Швец, Анна Кубик, Instagram
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