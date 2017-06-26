Фэшн-инквизиция, селфи у черепов и другие открытия девятого сезона «Ассоциаций»

Татьяна Парфенова

Локацией для показа Татьяны Парфеновой стал Фрейлинский садик, по территории которого были раскиданы человеческие кости нечеловеческих размеров. Масштабные декорации проецировали главную ассоциацию, связанную с готикой, — смерть, которая, впрочем, не имела ничего общего с костюмами от дизайнера. Капсульная коллекция «Obscurum per obscurius» обращалась к философским константам: «сложное легче простого» или «из ничего создается чудо», выраженным в филигранно расшитых бомберах, олимпийках с высокохудожественными принтами, прозрачных кружевных юбках и ассиметричных платьях-туниках из шелка.

Другим лейтмотивом показа стала средневековая алхимия — ее можно было распознать в ядерно-розовых, синих и красных волосах моделей, которые лавировали между костями и делали снимки перед гигантским черепом. «Жизнь как селфи на фоне бессмертия» — это еще один «кит», на который встала готика по-парфеновски — просветленная, неразрывная с историей и прогрессивная.