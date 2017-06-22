Гордостью Akhmadullina Dreams являются принты, которые, как и в коллекциях основной марки, создают вручную, а затем оцифровывают. В качестве тканей используют высококачественные натуральные, либо смесовые материалы: шелк, мерсиризированный хлопок, лен, шерсть мерино, тенсел, вискоза. Средняя стоимость вещей в линейке — 9500 рублей в летний период и 11 500 рублей — в осенний. В Петербурге она будет доступна с июля в универмаге «Стокманн» в ТК Невский центр.