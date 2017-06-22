Дизайнер Алена Ахмадуллина запустила демократичную линию одноименного бренда. В планах Akhmadullina Dreams — выпуск четырех коллекций в год с ежемесячными поставками новых вещей в магазины сети. В первой коллекции представлены расслабленные костюмы пастельных тонов, платья с цветочным орнаментом, сарафаны с талией на резинке, базовые футболки, а также обувь и аксессуары. В дальнейшем Алена планирует расширить ассортимент линейкой товаров для дома.
Алена Ахмадуллина запустила демократичную линию своего бренда
Алена Ахмадуллина
дизайнер, основатель брендов Alena Akhmadullina и Akhmadullina Dreams
«Основная идея Akhmadullina Dreams заложена в самом названии – это исполнение мечты о красивой одежде, которую может позволить себе любая женщина. Для меня это не только большой вызов и большая ответственность как для дизайнера, но и совершенно новая интересная бизнес-возможность».
Гордостью Akhmadullina Dreams являются принты, которые, как и в коллекциях основной марки, создают вручную, а затем оцифровывают. В качестве тканей используют высококачественные натуральные, либо смесовые материалы: шелк, мерсиризированный хлопок, лен, шерсть мерино, тенсел, вискоза. Средняя стоимость вещей в линейке — 9500 рублей в летний период и 11 500 рублей — в осенний. В Петербурге она будет доступна с июля в универмаге «Стокманн» в ТК Невский центр.
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