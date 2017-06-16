Художник из Петербурга Покрас Лампас поделился результатом официальной коллаборации с Lamborghini. Впервые роскошный арт-кар был представлен на соло-выставке каллиграфа в Дубае, прошедшей в декабре прошлого года. По словам Покраса, дирекция автомобильного бренда заинтересовалась его творчеством и предложила расписать одну из самых дорогих машин в коллекции. На ее декор ушло порядка 36 часов, а сама работа производилась в условиях строгой секретности.
Каллиграф Покрас Лампас показал расписанный автомобиль Lamborghini
Покрас Лампас
Каллиграф
«Я делал Lamborghini в течение трех дней, еще полдня ушло на добивку элементов. После мы погрузили ее на кран и перенесли на внутренний двор дубайского небоскреба — машина стала центральной экспозицией на выставке среди еще 30 моих холстов и тиражных скульптур. Когда я только преступил к ее росписи, ощущение было чего-то нереального. Поэтому я начал с самого простого участка, дабы погрузиться в процесс и отключиться от того, что это Lamborghini за несколько миллионов долларов. Я стал относиться к авто как к очередному объекту каллиграфии, и все пошло как по маслу».
К слову, это не первый опыт работы Покраса с автомобилями. С 2013 года он брал частные заказы на декор машин, но признается, что больше любит роспись по ткани. «У меня был ряд экспериментальных проектов, где я рисовал на айфонах, кроссовках и прочем, — рассказывает художник. — Но это был просто поиск поверхности, на которой можно сделать что-то интересное. Все, что связано с тканью, мне намного ближе. Тут я чувствую себя очень комфортно».
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