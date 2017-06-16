Каллиграф Покрас Лампас показал расписанный автомобиль Lamborghini

Каллиграф

«Я делал Lamborghini в течение трех дней, еще полдня ушло на добивку элементов. После мы погрузили ее на кран и перенесли на внутренний двор дубайского небоскреба — машина стала центральной экспозицией на выставке среди еще 30 моих холстов и тиражных скульптур. Когда я только преступил к ее росписи, ощущение было чего-то нереального. Поэтому я начал с самого простого участка, дабы погрузиться в процесс и отключиться от того, что это Lamborghini за несколько миллионов долларов. Я стал относиться к авто как к очередному объекту каллиграфии, и все пошло как по маслу».