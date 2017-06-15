Иван Полунин, эмигрировавший из Санкт-Петербурга в 1993 году, сегодня гастролирует с семейным спектаклем и работает в Париже селлером и амбассадором марки Rick Owens. В интервью изданию SSENSE сын легендарного российского клоуна Вячеслава Полунина рассказал, как попал в фэшн-индустрию, и чем она отличается от цирка — мы выбрали и перевели самое интересное.
Сын клоуна Вячеслава Полунина рассказал о работе в Rick Owens
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Изначально я хотел быть художником: ходил в школу искусств, занимался скульптурой и немного интересовался модой. Чуть ближе к ней я стал, попробовав себя в моделинге, — фотографировался у друзей, которые учились со мной в университете. Тогда я понял, что ненавижу сниматься, ненавижу находиться перед объективом. Для клоуна, наверное, забавен страх сцены, но в момент съемки я был лишен маски и сильно стеснялся».
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Я подумал, что на подиуме я чувствовал бы себя более комфортно и решил найти себе агентство. Это было непросто, учитывая, что я не совсем модельных стандартов. Мне посоветовали обратиться в агентство Tomorrow Is Another Day, которое специализируется на странных парнях. Друг сказал, что я — их пациент (смеется). Первым моим шоу был показ Rick Owens Spring-Summer 2012. Я его закрывал».
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Иван Полунин на показе коллекции Rick Owens, весна-лето 2012
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Дальше дело не пошло — никто из брендов не хотел меня брать. Но это забавно, ведь я тоже больше не хотел ни к кому, кроме Рика. В процессе подготовки к первому шоу я подружился со всей командой — невероятно милыми и добрыми ребятами. Я почувствовал себя частью семьи и решил остаться с ними. Написал Луке, коммерческому директору, объяснив, что знаю русский и могу помогать с клиентами из России. И вот я уже пять лет работаю с ними».
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Я практически не участвую в показах, но люблю их, потому что это, в первую очередь, перфоманс, роль. Тебе не нужно ничего привносить в нее — только проявить характер. Когда я работаю селлером, я тоже играю роль, я совершенно другой человек. Сейчас я яркий, счастливый. В офисе — серьезный, весь в черном, который я в обычной жизни ношу пару раз в году. В этом плане мода очень близка к цирку — в обоих случаях тебе надо надевать маску».
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Почему я не люблю черный? Он не привносит никакой радости в жизнь, в то время как яркие цвета провоцируют улыбку. Это и есть та маска, которую я ношу клоуном. Я интроверт, очень стеснительный, а красочная одежда помогает мне дистанцироваться: люди смеются надо мной, но сам я для них — невидимка».
Фото: Rebecca Storm
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