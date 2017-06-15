Я практически не участвую в показах, но люблю их, потому что это, в первую очередь, перфоманс, роль. Тебе не нужно ничего привносить в нее — только проявить характер. Когда я работаю селлером, я тоже играю роль, я совершенно другой человек. Сейчас я яркий, счастливый. В офисе — серьезный, весь в черном, который я в обычной жизни ношу пару раз в году. В этом плане мода очень близка к цирку — в обоих случаях тебе надо надевать маску».