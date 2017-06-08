Журнал Playboy присоединился ко всемирному тренду на возрастных моделей и переснял обложки 30-летней давности с теми же героинями. «Один раз Playmate – всегда Playmate», – заявил основатель издания Хью Хефнер, пригласив к съемкам в купальниках (и без) Шарлотту Кемп Мул (из номера 1983 года), Кимберли Кондрад (1988-го), Рени Тенисон (1990-го), Лизу Мэтьюс (1991-го) и трех других американских «олдушек».
Playboy переснял свои обложки 80-х и 90-х годов с теми же моделями
Над обновленными карточками работали фотографы Райан Лоури и Бен Миллер, которым, кажется, даже не пришлось ничего ретушировать. Возрастные модели выглядят на них даже аппетитнее и чувственнее, чем на оригиналах, доказывая, что «красота не имеет возраста, сексуальная привлекательность вневременна, а женское достоинство вечно».
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