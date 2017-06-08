Playboy переснял свои обложки 80-х и 90-х годов с теми же моделями

Журнал Playboy присоединился ко всемирному тренду на возрастных моделей и переснял обложки 30-летней давности с теми же героинями. «Один раз Playmate – всегда Playmate», – заявил основатель издания Хью Хефнер, пригласив к съемкам в купальниках (и без) Шарлотту Кемп Мул (из номера 1983 года), Кимберли Кондрад (1988-го), Рени Тенисон (1990-го), Лизу Мэтьюс (1991-го) и трех других американских «олдушек».