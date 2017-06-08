Playboy переснял свои обложки 80-х и 90-х годов с теми же моделями

Журнал Playboy присоединился ко всемирному тренду на возрастных моделей и переснял обложки 30-летней давности с теми же героинями. «Один раз Playmate – всегда Playmate», – заявил основатель издания Хью Хефнер, пригласив к съемкам в купальниках (и без) Шарлотту Кемп Мул (из номера 1983 года), Кимберли Кондрад (1988-го), Рени Тенисон (1990-го), Лизу Мэтьюс (1991-го) и трех других американских «олдушек».

  • Кимберли Кондрад на обложке 1988 года

  • Кимберли Кондрад на обновленной обложке 

  • Кэндис Коллинс на обложке 1979 года

  • Кэндис Коллинс на обновленной обложке

  • Кэти Ст. Джордж на обложке 1981 года

  • Кэти Ст. Джордж на обновленной обложке

  • Лиза Мэттьюс на обложке 1991 года

  • Лиза Мэттьюс на обновленной обложке

  • Рени Тенисон на обложке 1990 года

  • Рени Тенисон на обновленной обложке

  • Моника Ст. Пьер на обложке 1979 года

  • Моника Ст. Пьер на обновленной обложке

  • Шарлотта Кемп Мул на обложке 1983 года

  • Шарлотта Кемп Мул на обновленной обложке

Над обновленными карточками работали фотографы Райан Лоури и Бен Миллер, которым, кажется, даже не пришлось ничего ретушировать. Возрастные модели выглядят на них даже аппетитнее и чувственнее, чем на оригиналах, доказывая, что «красота не имеет возраста, сексуальная привлекательность вневременна, а женское достоинство вечно».

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