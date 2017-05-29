Лучшие платья закрытия Каннского кинофестиваля-2017

На закрытие юбилейного Каннского кинофестиваля остались самые стойкие, а точнее те, кто приехал туда не развлекаться, а работать. Это, в первую очередь, Джессика Честейн и Фань Бинь Бинь, которые были в составе конкурсного жюри, Ума Турман, судившая картины в категории «Особый взгляд», и Диана Крюгер, номинированная на награду за роль в «Затмении» (и в результате получившая ее). Концентрация знаменитостей на красной дорожке финального вечера была рекордно низкой, поэтому все внимание прессы было сосредоточено на паре-тройке платьев, которые, надо сказать, завершили двухнедельный фэшн-марафон достойно.