На закрытие юбилейного Каннского кинофестиваля остались самые стойкие, а точнее те, кто приехал туда не развлекаться, а работать. Это, в первую очередь, Джессика Честейн и Фань Бинь Бинь, которые были в составе конкурсного жюри, Ума Турман, судившая картины в категории «Особый взгляд», и Диана Крюгер, номинированная на награду за роль в «Затмении» (и в результате получившая ее). Концентрация знаменитостей на красной дорожке финального вечера была рекордно низкой, поэтому все внимание прессы было сосредоточено на паре-тройке платьев, которые, надо сказать, завершили двухнедельный фэшн-марафон достойно.
Лучшие платья закрытия Каннского кинофестиваля-2017
Джессика Честейн поднялась по ступенькам Дворца Фестивалей в наряде Zuhair Murad с ассиметричным подолом. На талии он был расшит хрустальными бусинами, цвет которых перекликался с оттенком туфель актрисы и губной помадой. Ее коллега по судейству Фань БинБин выбрала для выхода многослойное платье из весенне-летней коллекции Atelier Versace – самого популярного бренда для столь ответственных мероприятий. Подтверждением этому послужил аутфит Умы Турман, которой, в отличие от китайской звезды, не пришлось выбирать модель из лукбука. Донателла Версаче традиционно шьет для нее эксклюзив, очевидно, питая особую слабость к блондинкам (до Умы персональные платья получали, к примеру, Блейк Лавли и Леди Гага).
Игривый наряд с бахромой в стиле ревущих 20-х стал полной противоположностью строгому черному платью Дианы Крюгер от американского модельера Джонатана Симкая. Его дизайн ограничился «прицепленными» к открытому верху рукавами, которые казались частью совершенно другого образа – более театрального и драматичного. На «total black» для церемонии закрытия также остановилась Жюльет Бинош, которой вместе с Педро Альмадоваром доверили объявлять лауреата «Золотой пальмовой ветви» – фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда. Разрез на ее наряде, усыпанном сотней тысяч пайеток, был декорирован полупрозрачной тканью.
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