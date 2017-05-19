Кажется, Вика настроилась потеснить с позиций свою сестру-близняшку Юлию, которую на Models.com прославляют уже несколько сезонов. В hot-list авторитетного портала рекордсменка индустрии (в прошлом году Юля сделала за месяц 71 показ) на этот раз не вошла, однако компанию ее сестре составили Райли Монтана, Рут Белл, Тейлор Хилл, Анна Кливленд и Эшли Грэхем.

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