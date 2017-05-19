Модель из Санкт-Петербурга Вика Павлова, выступающая на подиуме под псевдонимом Одетт, вошла в список лучших манекенщиц мира по версии сайта Models.com. За последние полгода воспитанница питерского агентства Tann Model Management приняла участие больше, чем в 50 показах, представив в числе прочих коллекции брендов Elie Saab, Hermes, Kenzo, Emilio Pucci, Christian Dior и Chanel. Кроме того, девушка с инопланетной андрогинной внешностью пришлась по душе пиарщикам Simone Rocha, Versus Versace, Givenchy и демократичной линейки McQ Alexander McQueen, которые пригласили ее для участия в новых лукбуках и рекламных кампейнах.
Вика (Одетт) Павлова вошла в топ 50 моделей на Models.com
Кажется, Вика настроилась потеснить с позиций свою сестру-близняшку Юлию, которую на Models.com прославляют уже несколько сезонов. В hot-list авторитетного портала рекордсменка индустрии (в прошлом году Юля сделала за месяц 71 показ) на этот раз не вошла, однако компанию ее сестре составили Райли Монтана, Рут Белл, Тейлор Хилл, Анна Кливленд и Эшли Грэхем.
Напомним, основатель агентства TANN Татьяна Азарова номинирована на нашу премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — проголосовать за нее можно тут.
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