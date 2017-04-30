30 апреля свой 50-летний юбилей празднует Филипп Киркоров. Мы изучили эволюцию его стиля и объясняем, почему наш поп-король своими идеями перегнал Алессандро Микеле и Демну Гвасалию вместе взятых. Нет, мы не шутим!
Легенда: Почему Филипп Киркоров — наш Принс и Канье Уэст, только круче
Оверстайлинг
Когда дизайнер Алессандро Микеле возглавил Gucci, критики начали говорить о новой тенденции — оверстайлинге. Она стала коньком модного дома под руководством Микеле. Но дизайнер Gucci в этом плане — не сенсация. Филипп Киркоров, например, познакомил нас с этим течением еще в девяностых, когда носил пиджаки с вырвиглаз-принтом, джинсы с вышитыми надписями (точь-в-точь, как из последней коллекции Gucci) и соединял в одном луке мех, пайетки и барочный принт. Учись, Алессандро.
Vetements от мира шоу-бизнеса
За что мы любим эстетику дизайнера Vetements и Balenciaga Демны Гвасалия? За то, что вещи, в сторону которых мы еще вчера фыркали и считали моветоном, он делает желанными, иронизируя над покупателями. Именно так в трендбуке этого сезона появились блузы, как из сериала «Санта-Барбара», ботфорты до бедер, штаны со штрипками и сумка из IKEA. Филипп Киркоров действует по той же схеме. Показательный пример — его коллекция шуб из натурального меха. Похожую модель мы увидели даже в коллекции Канье Уэста: в сети пальто связали с недавним приездом рэпера в Москву.
Трэшсеттер
Стиль Филиппа на протяжении последних лет двадцати — добротная энциклопедия по отечественному трэшу. На какой еще звезде российского шоу-биза можно встретить столько золотых пиджаков, леопардовых костюмов, меха, народного рукоделия, страз и красного шелка? Энциклопедию артист выпускать не стал, зато запустил мультибренд с трепетным названием «Phil 4 You». Сейчас в Кремлевском дворце проходит экспозиция с нарядами Киркорова за тридцать лет музыкальный карьеры. Самый ценный наряд — костюм для самого первого шоу, который подготовил Вячеслав Зайцев.
Цитаты Принса
Мы уже подробно рассказывали, как зачинатель современного ритм-энд-блюз Принс сформировал моду двух поколений. Его правило «больше — значит лучше» воплощалось в розовых перьях марабу, барочных воланах, узких легинсах и блестках с головы до ног. Если изучить концертные образы Киркорова в начале карьеры, то можно заметить тесную связь с Принсом: Филипп Бедросович также мог нарядиться в комбинезон с барочным принтом, носить кружево, блестящие пиджаки и бохо-блузы из женского гардероба.
Андеграундные бренды
Сам Киркоров говорит, что попробовал все: это касается и музыки (от рока до рэпа), и моды (от нормкора до карнавальных масок). В его гардеробе лидируют Dolce & Gabbana и Philipp Plein, но вниманием не обделены и андеграундные марки. В этом списке фаворитов есть, например, костюмы Hood by Air Шейна Оливера и тотал-луки KTZ.
Непредсказуемость в выборе аксессуаров
Если обувь, стразы на костюме, килограмм меха и даже шелковый шлейф в образе Киркорова можно предсказать, то выбор аксессуаров артиста никогда не спрогнозируешь. Деловой костюм, к примеру, могут украсить круглые очки в духе кота Базилио, а кожаную куртку — повязка на голову Y-3, на рубашку может быть приколот огромный цветок, ну а то, что головной убор в три раза больше головы его обладателя, — все уже даже нравится.
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