Vetements от мира шоу-бизнеса

За что мы любим эстетику дизайнера Vetements и Balenciaga Демны Гвасалия? За то, что вещи, в сторону которых мы еще вчера фыркали и считали моветоном, он делает желанными, иронизируя над покупателями. Именно так в трендбуке этого сезона появились блузы, как из сериала «Санта-Барбара», ботфорты до бедер, штаны со штрипками и сумка из IKEA. Филипп Киркоров действует по той же схеме. Показательный пример — его коллекция шуб из натурального меха. Похожую модель мы увидели даже в коллекции Канье Уэста: в сети пальто связали с недавним приездом рэпера в Москву.