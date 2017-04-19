София Коппола сняла рекламу для Calvin Klein

С тех пор как Раф Симонс занял пост креативного директора Calvin Klein, каждая новая съемка бренда больше напоминает арт-объект, чем рекламу. Два месяца назад американский модный дом представил кампейн нижнего белья, героями которой стали актеры фильма «Лунный свет», и съемку Вилли Вандерперре на фоне полотен Энди Уорхола, Дэна Флавина, Ричарда Принца и Стерлинга Руби.