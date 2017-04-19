София Коппола сняла рекламу для Calvin Klein

С тех пор как Раф Симонс занял пост креативного директора Calvin Klein, каждая новая съемка бренда больше напоминает арт-объект, чем рекламу. Два месяца назад американский модный дом представил кампейн нижнего белья, героями которой стали актеры фильма «Лунный свет», и съемку Вилли Вандерперре на фоне полотен Энди Уорхола, Дэна Флавина, Ричарда Принца и Стерлинга Руби. 

Вчера бренд показал видео и фотографии новой коллекции, которые сняла София Коппола. Режиссер стала еще и кастинг-директором съемки — то есть, сама выбирала моделей. В итоге в рекламной кампании мы увидели актрис Кирстен Данст, Натали Лав, Лору Хэрриер, Рашиду Джонс и 73-летнюю модель Лорен Хаттон.

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