Интеллектуальные вещи в новой коллекции Ianis Chamalidy

Название новой коллекции Яниса Чамалиди — emanatio creaturae, что переводится как эманция творения. То, что сложно выразить словами, у дизайнера всегда удачно получилось сделать с помощью вещей. Вдохновляясь эпохой Возрождения, Чамалиди виртуозно сочетает эстетику и приемы минувших эпох с самыми актуальными материалами и технологиями. В результате на свет появляется интеллектуальная коллекция, соответствовать которой, по словам Яниса, необходимо не столько внешне, сколько внутренне.