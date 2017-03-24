Почему беременность — не помеха для шпилек и декольте?

Среди вечерних нарядов для беременных есть свои хиты: например, платья Сесиль Рейно, дизайнера бренда Séraphine. Модельер одевала герцогиню Кембриджскую и пул голливудских героев, в числе которых Кейт Уинслет и Энн Хэтэуэй. Популярность британского дизайнера по всему миру подтверждает недавний выход Бейонсе в нежно-розовом тренче Séraphine. А серебро можно вручить Atelier Versace: кутюрная линия, разумеется, ни разу не позицинирует себя как марку одежды для беременных, зато для «Оскара», «Грэмми» и других красных дорожек дизайнеры смело перешивают подиумные платья под будущих мам. Хороший пример — Блейк Лайвли, которую Atelier Versace готовили для красных дорожек в течение всей беременности.