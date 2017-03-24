На красных дорожках этого сезона происходит настоящий бэбби-бум: Бейонсе, Амаль Клуни и Натали Портман эффектно доказывают, что каблуки и обтягивающие платья с вырезами — норма, даже во время беременности. Рассказываем о новом тренде.
Почему беременность — не помеха для шпилек и декольте?
Красные дорожки последних двух месяцев доказали нам, что туфли на шпильке, усыпанные килограммом блесток наряды, платья с уверенными вырезами и сезонные тенденции — не помеха для беременности. В этом сезоне мы увидели десяток беременных звезд — Амаль Клуни, Бейонсе, Сиару и Рози Хантингтон-Уайтли, — и ни одна из них не выбрала для выхода безформенное платье-халат. Живот теперь не прячут, а специально подчеркивают обтягивающими нарядами.
Подчеркивания живота, как и еще один тренд сезона — оголение груди, можно назвать феминистичной тенденцией. Беременность — больше не повод облачиться в халат и сидеть дома. Это нам эффектно доказала Бейонсе на церемонии Grammy: певица в образе Девы Марии устроила вау-перформанс со сложной географией и рискованными трюками несмотря на беременность, а после переоделась в переливающийся наряда Питера Дундаса и получила две статуэтки.
Среди вечерних нарядов для беременных есть свои хиты: например, платья Сесиль Рейно, дизайнера бренда Séraphine. Модельер одевала герцогиню Кембриджскую и пул голливудских героев, в числе которых Кейт Уинслет и Энн Хэтэуэй. Популярность британского дизайнера по всему миру подтверждает недавний выход Бейонсе в нежно-розовом тренче Séraphine. А серебро можно вручить Atelier Versace: кутюрная линия, разумеется, ни разу не позицинирует себя как марку одежды для беременных, зато для «Оскара», «Грэмми» и других красных дорожек дизайнеры смело перешивают подиумные платья под будущих мам. Хороший пример — Блейк Лайвли, которую Atelier Versace готовили для красных дорожек в течение всей беременности.
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