Кэндис Хаффин (@candicehuffine)

Хоть инсайдеры фэшн-индустрии и говорят о принятии плюс-сайз моделей, на деле это не совсем так: на большом подиуме и в кампейне громких брендов мы видим разве что Эшли Грэм. В новом сезоне ситуация меняется: ньюкамер New York Fashion Week — Кэндис Хаффин с 48-размером одежды, готовая дать фору моделями с привычными для подиума размерами. Сначала Кэндис снималась только для марок, специализирующих на плюс-сайзе: для линейки Violetta Mango или марок нижнего белья больших размеров. А когда дизайнеры и глянец пересмотрели свое отношение к плюс-сайз-моделям, у Хаффин появились важные контракты: она снялась в календаре Pirrelli, появилась на обложке Vogue Italy и неоднократно работала с Карин Ройтфельд для CR Fashion Book.