Последний год модная индустрия разрушает стреотипы на показ: продвигает пожилой возраст, стирает гендерные границы и освещает понятие «красота» со всех сторон. Новый этап — нетипичные модели: рассказываем, как на подиуме в этом сезоне пришли трансгендеры, люди с ограниченными возможностями и девушки в хиджабе.
Трансгендеры, мусульманка в хиджабе и еще 7 нетипичных моделей
Халима Аден (@kinglimaa)
После того, как модная индустрия почти уничтожила стереотипы касательно возраста моделей на подиуме и в рекламных кампаниях, она вышла на новый уровень — и принялась либеральничать относительно религии. Самая обсуждаемая модель недавно завершившихся недель моды — Халима Аден, мусульманка сомалийского происхождения. 19-летняя девушка в брекетах и хиджабе подписала контакт с престижным модельным агентством IMG Models и сделала шоу Yeezy Канье Уэста в Нью-Йорке и Max Mara, Alberta Ferretti — в Милане. А еще снялась в журнале Карин Ройтфельд CR Fashion Book.
Валентина Сампайо (@valentts)
Исторический момент: для обложки мартовского номера Vogue Paris впервые в истории журнала снялась бразильская модель-трансгендер Валентина Сампайо, которая раньше была мужчиной. В своем вступительном слове к номеру главред Vogue Эммануэль Ант написала, что как только Сампайо появилась на съемочной площадке, стало понятно, что девушка, несмотря на то, что родилась мальчиком, воплощает типичную французскую красоту, как Дарья Вербова или Анна Эверс. Ант также добавила, что когда-нибудь наступит день, когда рядом с фото трансгендерных моделей не нужно будет указывать их пол, и это будет победой.
Кэндис Хаффин (@candicehuffine)
Хоть инсайдеры фэшн-индустрии и говорят о принятии плюс-сайз моделей, на деле это не совсем так: на большом подиуме и в кампейне громких брендов мы видим разве что Эшли Грэм. В новом сезоне ситуация меняется: ньюкамер New York Fashion Week — Кэндис Хаффин с 48-размером одежды, готовая дать фору моделями с привычными для подиума размерами. Сначала Кэндис снималась только для марок, специализирующих на плюс-сайзе: для линейки Violetta Mango или марок нижнего белья больших размеров. А когда дизайнеры и глянец пересмотрели свое отношение к плюс-сайз-моделям, у Хаффин появились важные контракты: она снялась в календаре Pirrelli, появилась на обложке Vogue Italy и неоднократно работала с Карин Ройтфельд для CR Fashion Book.
Келли Нокс (@itskellyknox)
Когда на подиуме London Fashion Week появляется модель Келли Нокс с ампутированной рукой — индустрия затрагивает новую сферу, социальную. «Сегодня мы много говорим о разнообразии в моде — цвет кожи, размер одежды и возраст становятся неважными. Но толерантность всегда обходит стороной инвалидов, хотя эта тема поможет открыть новые социальные границы для индустрии», — прокомментировала свой выход на шоу Teatum Jones модель.
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Келли на показе Teatum Jones
Тами Глаузер (@tamyinthecity)
Бритая налысо тридцатилетняя модель очаровала кастинг-директоров Louis Vuitton, и уже три сезона подряд Тами дефилирует на показах модного дома. А еще на шоу Rick Owens, Jean Pul Gaultier, Iris van Herpen и Givenchy. Сама Тами ненавидит слово «андрогин»: «С тех пор как я пришла в моделлинг, я слышу его слишком часто. Самое дурацкое, что на интервью у меня постоянно спрашивают, почему я так выгляжу. И что всё это значит?!». Двойственность внешность Глаузер только на руку: она может демонстрировать женскую и мужскую одежду, удваивая контракты и гонорары.
Ави Экоста (@avie.acosta)
На прошедших неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже зафиксировано 12 выходов трансгендерных моделей на подиум — и это всего 0,17% от общего кастинга. Больше всего таких моделей было на показе Marc Jacobs, посвященном поп-культуре девяностых. Например, мы увидели Ави Экосту, которая переехала из Оклахомы в Нью-Йорк и сразу же заключила контракт с агентством Wilhelmina. По словам букеров, бизнес сейчас крутится вокруг микротрендов, и трансгендерные модели на подиуме — как раз этот один из них.
Дара
Единственная модель на показе Marc Jacobs, не привязанная ни к какому агентству — 23-летняя Дара, которая называет себя фэшн-гиком. Девушка, поменявшая пол, самостоятельно собрала себе портфолио (которое и заметила Анита Биттон, кастинг-директор Марка Джейкобса) — и сделала самый обсуждаемый показ недели моды в Нью-Йорке.
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