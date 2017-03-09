У модного дома «Татьяна Парфенова» две прекрасные новости: во-первых, опубликована рекламная кампанию кутюрной коллекции «История лебедя». Лицами съемки стали Диана Вишнева и Саша Лусс, которые были замечены и в первом ряду декабрьского показа.
Диана Вишнева и Саша Лусс в рекламной кампании Tatyana Parfionova Couture
Во-вторых, 20 марта в Тициановском зале Музея Академии Художеств заработает ретроспектива работ Татьяны Парфеновой. На выставке покажут кутюрные платья дизайнера, предметы домашнего интерьера и картины. А 19 марта в день рождения Татьяны Валентиновны в Тициановском зале состоится показ новой коллекции WHITE by Parfionova.
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