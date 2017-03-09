Диана Вишнева и Саша Лусс в рекламной кампании Tatyana Parfionova Couture

У модного дома «Татьяна Парфенова» две прекрасные новости: во-первых, опубликована рекламная кампанию кутюрной коллекции «История лебедя». Лицами съемки стали Диана Вишнева и Саша Лусс, которые были замечены и в первом ряду декабрьского показа.