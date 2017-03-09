Герои нашего времени разбираются в себе и в тенденциях сезона: как сочетать необарокко и с чем теперь носить леопарда. В этом выпуске певица Тося Чайкина показывает, как носить вещи на пару размеров больше.
Учимся носить вещи на пару размеров больше
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Так как оверсайзовые вещи деформируют очертания фигуры, носите их из слегка прозрачных тканей — и считайте себя акциониста. На Тосе: платье Alaia, браслет, надетый как кастет, — Gucci (все — ДЛТ)
Тося Чайкина
Певица и композитор поменяла Мариинский театр на электронную сцену и в апреле выпустит первый альбом.
«Мне двадцать лет, и я — кристаллический ребенок. Мы отличаемся чувствительностью к космическим энергиям, а не к энергиям человека. По законам квантовой физики мы притягиваем к себе подобное: людей, которые отражают, какие вопросы нам нужно решить, чтобы прийти к себе. Мне попадаются такие персонажи, которым не нужно оголять или выпячивать грудь из-за внутренней пустоты. Я не прячусь за одеждой и выступать могу в том же, что ношу в повседневной жизни. Конечно, я хочу экспериментировать. Но сейчас, видимо, не время — мне нужно сосредоточиться на духовном развитии, а затем и внешнее обретет форму».
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Задрапировать и деформировать фигуру для аполлинариев прием не новый. Этим летом важно знать, что максимально длинными должны быть рукава, предельно массивными — плечи, чрезмерно широкими — брюки. Последние еще и желательно с высокой талией, чтобы подвязывать ремнем в районе подмышек.
Визаж и прическа: Ника Баева
Стиль: Евгений Ежов
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