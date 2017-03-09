Учимся носить вещи на пару размеров больше

Тося Чайкина

Певица и композитор поменяла Мариинский театр на электронную сцену и в апреле выпустит первый альбом.

«Мне двадцать лет, и я — кристаллический ребенок. Мы отличаемся чувствительностью к космическим энергиям, а не к энергиям человека. По законам квантовой физики мы притягиваем к себе подобное: людей, которые отражают, какие вопросы нам нужно решить, чтобы прийти к себе. Мне попадаются такие персонажи, которым не нужно оголять или выпячивать грудь из-за внутренней пустоты. Я не прячусь за одеждой и выступать могу в том же, что ношу в повседневной жизни. Конечно, я хочу экспериментировать. Но сейчас, видимо, не время — мне нужно сосредоточиться на духовном развитии, а затем и внешнее обретет форму».

+ еще 10 способов носить оверсайз-вещи этой весной

Задрапировать и деформировать фигуру для аполлинариев прием не новый. Этим летом важно знать, что максимально длинными должны быть рукава, предельно массивными — плечи, чрезмерно широкими — брюки. Последние еще и желательно с высокой талией, чтобы подвязывать ремнем в районе подмышек.