Учимся носить вещи на пару размеров больше

Герои нашего времени разбираются в себе и в тенденциях сезона: как сочетать необарокко и с чем теперь носить леопарда. В этом выпуске певица Тося Чайкина показывает, как носить вещи на пару размеров больше.

  • Так как оверсайзовые вещи деформируют очертания фигуры, носите их из слегка прозрачных тканей — и считайте себя акциониста. На Тосе: платье Alaia, браслет, надетый как кастет, — Gucci (все — ДЛТ)

Тося Чайкина

Певица и композитор поменяла Мариинский театр на электронную сцену и в апреле выпустит первый альбом.

«Мне двадцать лет, и я — кристаллический ребенок. Мы отличаемся чувствительностью к космическим энергиям, а не к энергиям человека. По законам квантовой физики мы притягиваем к себе подобное: людей, которые отражают, какие вопросы нам нужно решить, чтобы прийти к себе. Мне попадаются такие персонажи, которым не нужно оголять или выпячивать грудь из-за внутренней пустоты. Я не прячусь за одеждой и выступать могу в том же, что ношу в повседневной жизни. Конечно, я хочу экспериментировать. Но сейчас, видимо, не время — мне нужно сосредоточиться на духовном развитии, а затем и внешнее обретет форму». 

+ еще 10 способов носить оверсайз-вещи этой весной

Задрапировать и деформировать фигуру для аполлинариев прием не новый. Этим летом важно знать, что максимально длинными должны быть рукава, предельно массивными — плечи, чрезмерно широкими — брюки. Последние еще и желательно с высокой талией, чтобы подвязывать ремнем в районе подмышек.

  • Victoria Andreyanova

  • Martine Rose

  • Alexander Arutyunov

  • Celine

  • Acne

  • Jil Sander

  • Comme des Garcons

  • Marni

  • Gucci

  • Junya Watanabe

Визаж и прическа: Ника Баева
Стиль: Евгений Ежов

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Материал из номера: Март, 194

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