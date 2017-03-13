И существует всего два способа ее транслировать: прямой и искаженный. Их обозначил еще Фридрих Ницше, дав им определение дионисийского и аполлонического начал. Всю историю искусств они волнами сменяли друг друга, пока не столкнулись в нашей с вами современности. Статуэтка хтонической богини плодородия Венеры Виллендорфской с гипертрофированными женскими половыми признаками, как и полагается матери-земле, наконец-то примирилась с изящными ренессансными воздушными Венерами с узкими бедрами и маленькой грудью.

Захватывающую историю этого многовекового сражения описывает Умберто Эко в книге «История красоты». В ней теоретик культуры приводит такую формулу: «Безмятежная гармония, понимаемая как порядок и мера, выражается в том, что Ницше называет аполлонической Красотой. Но эта Красота в то же время является ширмой, стремящейся отгородиться от приводящей в смятение дионисийской Красоты, которая выражается не в видимых формах, но за пределами видимости. Это Красота ликующая и опасная, находящаяся в противоречии с разумом и часто изображаемая как одержимость и безумие: это ночная сторона ясного аттического неба, это область тайн, связанных с инициацией, и темных жертвенных ритуалов, в том числе Элевсинских мистерий и обрядов дионисийского культа. Эта ночная, волнующая и смущающая Красота будет скрыта до новейших времен, чтобы стать потом тайным и животворящим источником современных форм Красоты, взяв реванш над классической гармонией». Стоит отметить, что это не совсем реванш, а ничья. Счет 1:1. Донателла Версаче в стразах обнимает Миуччу Прада в сложном принте, Валентин Юдашкин в кутюре жмет руку Гоше Рубчинскому в спортивном костюме, Канье Уэст в Givenchy улыбается Марку Цукербергу в Levi’s, Ким Кардашьян в похожем на прозрачную авоську наряде Balmain целует Эмму Уотсон в экоплатье Louis Vuitton, сделанном из переработанных пластиковых бутылок. Можно вообще все.