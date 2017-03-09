Если заимствование женщинами предметов мужского гардероба давно не вызывает разговоров о мужеподобии, то использование мужчинами элементов, опознаваемых как «женские», продолжает выглядеть сомнительно. Нарушение дизайнерами распространённых норм часто является не реальным ниспровержением традиций и стереотипов, а провокацией, привлечением внимания за счёт эксплуатации табуированных идей — появление на подиуме мужчины в дамском поясе для чулок или же выход мужчины-модели, да ещё и плюс-сайз, на показе женского белья гарантирует бурное публичное обсуждение. Впрочем, идея мужской юбки понемногу пробивает себе дорогу, хотя вряд ли мы увидим этот предмет одежды как модный у широких масс в ближайшем обозримом будущем. Всё же мир меняется и идея о том, что настоящий мужчина должен быть «вонюч, угрюм и волосат», а также носить только тёмные строгие костюмы, ушла в прошлое вместе с теми социальными обстоятельствами, которые эту идею породили. Может быть, всего лишь может быть, нам пора пересмотреть часть замшелых концепций, созданных в 19 веке, и признать, что настоящий мужчина имеет право на яркое, узорчатое, блестящее и облегающее. И на кружева, пудру и помаду тоже. В конце концов, аристократы 18 века в них неплохо разбирались, а мы любим давние традиции.