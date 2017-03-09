Накануне восьмого марта историк моды, преподаватель СПбГУ Мэган Виртанен рассуждает о гендерных стереотипах в индустрии моды и дает мужчинам индульгенцию на женственность.
«Настоящий мужчина имеет право на яркое, кружевное, и облегающее»
С чего начинается женственность? С картинки в твоём букваре, на которой девочка с косичками и в розовом платьице. Задолго до того, как дитя начнёт усваивать актуальные общественные нормы, заботливые родители уже обезопасят самих себя от осуждения, которое любой проходящий мимо представитель общественности может высказать, увидев ребёнка, одетого в наряд «ненормативного» цвета.
Впрочем, современные нам юноши надели розовые свитшоты, красные костюмы, полупрозрачные рубашки и даже понемногу обзаводятся косметичками, не переставая от этого быть мужчинами. Производителей косметики можно поздравить — десятилетиями у них оставался не охваченным огромный рынок, но если текущий тренд сохранится, то лет через двадцать барышня сможет обмениваться помадами со своим другом сердца.
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Бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес, который в 2017-ом году стал лицом косметической марки Maybelline
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Лукбук бренда HommeMystere, специализация которого — мужское кружевное белье
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Показ мужской коллекции Palomo Spain, 2017 год
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Марк Джейкобс
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Плюс-сайз модель Декстер Мэйфилд на показе линии женского белья Marco Marco, 2015 год.
Пример андрогинных моделей Андрея Пежича и Рейн Дав наглядно демонстрирует, что образы «женственности» и «маскулинности» легко конструируются при помощи одежды, и суть на самом деле только в наших представлениях о правильном внешнем виде для мужчины и женщины. При виде женоподобных юношей сторонники традиционных ценностей в наши дни хватаются за сердце, так же, как это делали по поводу женских брюк в 19 веке, коротких стрижек у якобы мужеподобных женщин двадцатых годов или длинных волос у мужчин в шестидесятые. Каждый раз, когда меняется социальная реальность, и закономерно вслед за ней меняются стандарты в одежде, консерваторы стонут о подрыве устоев, угрозе для всего общества и видят конец цивилизации прямо с того места, где стоят. Как показала практика, ни женские брюки, ни наручные часы, считавшиеся некогда женским аксессуаром, к краху в мировом масштабе так и не привели. Вряд ли это удастся и шокирующему многих мужскому кружевному
белью от компании HommeMystere.
Если заимствование женщинами предметов мужского гардероба давно не вызывает разговоров о мужеподобии, то использование мужчинами элементов, опознаваемых как «женские», продолжает выглядеть сомнительно. Нарушение дизайнерами распространённых норм часто является не реальным ниспровержением традиций и стереотипов, а провокацией, привлечением внимания за счёт эксплуатации табуированных идей — появление на подиуме мужчины в дамском поясе для чулок или же выход мужчины-модели, да ещё и плюс-сайз, на показе женского белья гарантирует бурное публичное обсуждение. Впрочем, идея мужской юбки понемногу пробивает себе дорогу, хотя вряд ли мы увидим этот предмет одежды как модный у широких масс в ближайшем обозримом будущем. Всё же мир меняется и идея о том, что настоящий мужчина должен быть «вонюч, угрюм и волосат», а также носить только тёмные строгие костюмы, ушла в прошлое вместе с теми социальными обстоятельствами, которые эту идею породили. Может быть, всего лишь может быть, нам пора пересмотреть часть замшелых концепций, созданных в 19 веке, и признать, что настоящий мужчина имеет право на яркое, узорчатое, блестящее и облегающее. И на кружева, пудру и помаду тоже. В конце концов, аристократы 18 века в них неплохо разбирались, а мы любим давние традиции.
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