Афтепати «Оскар»-2017: лучшие наряды

Вечеринка, которую традиционно устраивает журнал Vanity Fair, по вау-эффекту на красной дорожке не уступает самой церемонии «Оскар». Показываем лучшие наряды с самой best-dressed-афтепати года.

  • Кейт Босуорт в Chanel

  • Дженнифер Энистон в Versace

  • Руни Мара в H&M Conscious

  • Кирнстен Данст в Dior

  • Эмили Ратажковски

  • Шарлиз Терон

  • Лилли Колинз

  • Кейт Аптон

  • Элисон Уилльямс

  • Кэти Перри

  • Сара Мёрдок

  • Оливия Манн

Церемония «Оскар» стоит на трех китах. Первый — безусловно, красная ковровая дорожка, на которой звезды первой величины демонстрируют свои наряды. Кстати, 50 лучших мы уже собрали в одном материале и выделили основные тенденции грядущего сезона. Второй — сама церемония вручения с невероятными номерами, оглашением списка победителей и, как показал этот год, курьезными случаями, от которых не застрахован никто. Третий, уже ставший хорошей традицией — афтепати для номинантов и гостей премии, которое ежегодно устраивает издание Vanity Fair.

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