Афтепати «Оскар»-2017: лучшие наряды

Церемония «Оскар» стоит на трех китах. Первый — безусловно, красная ковровая дорожка, на которой звезды первой величины демонстрируют свои наряды. Кстати, 50 лучших мы уже собрали в одном материале и выделили основные тенденции грядущего сезона. Второй — сама церемония вручения с невероятными номерами, оглашением списка победителей и, как показал этот год, курьезными случаями, от которых не застрахован никто. Третий, уже ставший хорошей традицией — афтепати для номинантов и гостей премии, которое ежегодно устраивает издание Vanity Fair.