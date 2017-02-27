Накануне церемонии «Оскар» стало известно о скандале Мэрил Стрип и креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. Дизайнер рассказал, что Мэрил Стрип выбрала себе платье из новой кутюрной коллекции, попросила приподнять линию выреза, однако через несколько дней отказалась от наряда. По словам Лагерфельда, отказ был связан с тем, что другой бренд заплатит Мэрил Стрип за выход в их платье.
Как поссорились Мэрил Стрип и Карл Лагерфельд
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Платье из кутюрной коллекции Chanel, которое выбрала Мэрил Стрип
«После того, как актриса попросила приподнять линию выреза на шее, я сделал набросок, и мы приступили к работе, — прокомментировал Карл Лагерфельд изданию WWD, — однако через несколько дней нам позвонили ее менеджеры и сообщили, что платье больше не нужно, мол, они нашли бренд, готовый заплатить за выход на красную дорожку. Chanel делают платья за 100 000 евро знаменитостям, дарят их, но не платят. Мэрил Стрип — гениальная актриса, но это дешевое поведение».
После оказалось, что информация Лагерфельда не совсем верная. Например, стилист актрисы Микаэла Эрлангер рассказала, что о денежной компенсации не было и речи, это противоречит профессиональной этике мисс Стрип. По словам Эрлангер, Chanel сфабриковали эти обвинения, обидевшись, что актриса решила поработать с другим дизайнером. Напомним, на красной дорожке «Оскара» Мэрил Стрип появилась в платье Elie Saab.
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