Как поссорились Мэрил Стрип и Карл Лагерфельд

«После того, как актриса попросила приподнять линию выреза на шее, я сделал набросок, и мы приступили к работе, — прокомментировал Карл Лагерфельд изданию WWD, — однако через несколько дней нам позвонили ее менеджеры и сообщили, что платье больше не нужно, мол, они нашли бренд, готовый заплатить за выход на красную дорожку. Chanel делают платья за 100 000 евро знаменитостям, дарят их, но не платят. Мэрил Стрип — гениальная актриса, но это дешевое поведение».