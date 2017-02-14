После освобождения из тюрьмы американец Джереми Микс, получшивший прозвище «самого красивого преступника в мире» стал моделью. Полгода назад голубоглазый мужчина заключил контракт с международным агентством White Cross Management из Лос-Анджелеса, а его подиумный дебют случился на сегодняшнем показе Philipp Plein.
«Самый красивый преступник» открыл показ Philipp Plein
Нарушениям правил и посвящена новая коллекция дизайнера: девушки носят вечерние платья с бомберами или пуховиками, мужчины — шубы с джинсами, а футболки украшают статуи свободы в красном цвете. А на первом ряду показа мы увидели самых известных провокаторов современной поп-культуры — Мадонну, Кайли Дженнер и Пэрис Хилтон.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.