«Самый красивый преступник» открыл показ Philipp Plein

После освобождения из тюрьмы американец Джереми Микс, получшивший прозвище «самого красивого преступника в мире» стал моделью. Полгода назад голубоглазый мужчина заключил контракт с международным агентством White Cross Management из Лос-Анджелеса, а его подиумный дебют случился на сегодняшнем показе Philipp Plein.