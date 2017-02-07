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Мы устраивам показ. В прошлом году десять дизайнеров показывали свои коллекции с моделями-знаменитосятми на Mercedes-Benz Fashion Day, в позапрошлом — на St. Petersburg Fashion Week, а тремя годами раньше мы делали презентации на Aurora Fashion Week, которые режиссировал Сергей Луковский.