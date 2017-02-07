До 21 февраля на сайте fashion.sobaka.ru мы собираем заявки от молодых дизайнеров. В проекте «Новые имена в дизайне» принять участие может каждый, кто подготовил коллекцию одежды, обуви, аксессуаров и снял лукбук. А вот список убедительных причин, почему это нужно сделать.
8 причин принять участие в конкурсе «Новые имена в дизайне 2017»
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1
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Все финалисты получают бессрочную поддержку журнала. Мы будем следить за выходом ваших коллекций, лукбуков, рекламных кампаний, участиях в неделях моды, коллаборациях и сотрудничеством с магазинами.
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Главный редактор «Собака.ru» с финалистами конкурса «Новые имена в дизайне 2016» и моделями-знаменитостями, которые участвовали в итоговом шоу
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2
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Мы устраивам показ. В прошлом году десять дизайнеров показывали свои коллекции с моделями-знаменитосятми на Mercedes-Benz Fashion Day, в позапрошлом — на St. Petersburg Fashion Week, а тремя годами раньше мы делали презентации на Aurora Fashion Week, которые режиссировал Сергей Луковский.
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3
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Победителей конкурса мы отправляем в лучшие фэшн-школы: финалисты 2013-го года Вера и Катя Вайпер, например, прошли курс в миланском Istituto Marangoni, а студентка СПбГХПА им. Штиглица Анита Лютвинская отправилась на бесплатную стажировку в Central Saint Martins.
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Шоу «Новые имена в дизайне 2016» на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg с моделями-знаменитостями
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4
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Лучшим коллекциям мы снимаем лукбук. В прошлом году, например, команда прогрессивного фотоагентства Crispy Point выбрала одного из наших финалистов — Анастасию Докучаеву, — разработала концепцию съемки под стать вещам, нашла локацию и безвозмездно стилизовала и сняла остромодный лукбук с коврами.
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Лукбук Anastasia Dokuchaeva, снятый командой Crispy Point
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5
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Нашим традиционным призом стала съемка вещей победителей в журнале: лицами кампаний молодых дизайнеров за всю историю проекта становились Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Елена Крыгина, Александра Федорова, Наталья Гольденберг, Оксана Акиньшина и другие звезды федеральной величины.
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6
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Возможность продаваться в городских и федеральных магазинах — тоже один из бонусов участия «Новых имен в дизайне». Коллекции наших финалистов продают в 8-store, «Мыльной белке», JNBY, Freedom Store в «Галерее» и «Невском центре», в Lomonosova22, Bolshoi, Museum, Gate31, а также в онлайн-магазине отечественных дизайнеров Dressone.ru.
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7
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Мы устраиваем для участников конкурса круглые столы с профессионалами модной индустрии. Вспомнить хотя бы встречу с Татьяной Парфеновой: начинающие дизайнеры напрямую задавали вопросы модельеру самого крупного модного дома в Петербурге и получали честные ответы.
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Наталья Гольденберг в вещах Артема Шумова, финалиста конкурса «Новые имена в дизайне 2014»
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8
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Развитие бренда строится не только на образовании. В прошлом году, например, мы пригласили в совет конкурса десяток экспертов, которые помогли финалистам консультациями и советами: владелица «Русмоды» Оксана Лаврентьева оценила коллекции на окупаемость, заведующие кафедрами СПбГХПА и СПбГИК Лариса Королева и Светлана Ванькович курировали дизайнеров в течение года, а успешные финалисты прошлых годов нашего проекта Артем Шумов и Ольга Малярова поделились своим опытом.
До 20 февраля мы собираем заявки на fashion.sobaka.ru, а 21 февраля запустим онлайн-голосование. По его итогам 24 марта мы объявим двух победителей — дизайнера коллекции одежды и линии аксессуаров. Еще 8 финалистов выберут профессионалы индустрии, которых мы представим отдельно.
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