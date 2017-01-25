Нелли Недре запустила эко-линию детской одежды

Нелли Недре запустила производство детской одежды. Презентация первой коллекции для детей пройдет 28 января. По ассортименту вещи будут дублировать взрослую линию: уже знакомые нам тельняшки, худи, свитшоты, минималистичные платья, лосины, водолазки и треники из плотного трикотажа. Вещи расчитаны на малышей от трех до семи лет.

Нелли Недре

основатель бренда NNedre

«Мы всегда стремились к безотходному производству, поэтому решили использовать остатки кроя для изготовления детских вещей. Наш первый тираж получился на 95% из ткани, которую на другом производстве просто бы списали и выбросили. Линейка #nnedrekids — наш маленький эко-проект. Кроме этого мы постарались максимально сократить цены на детские вещи». 

Свитшоты, лонгсливы и водолазки можно купить за 700 руб., платье — за 1200, лосины и штаны обойдутся от 600 до 800 рублей. Вещи сделаны из хлопкового трикотажа.

28 января, 14:00
Басков пер., 29

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Красные платья на бретельках и базовые платья в новогодней съемке NNedre

В магазине NNedre открывается второй зал с мужской одеждой

Чего ждать от ребрендинга Aurora Fashion Week?

Бутик Valentino, салон красоты без зеркал и еще 4 открытия октября

Открытие магазина марки NNedre

Нелли Недре открывает магазин в Басковом переулке

Самые красивые девушки Петербурга советуют российскую косметику

10 идеальных черных платьев в новой коллекции NNedre