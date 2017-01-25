Нелли Недре запустила эко-линию детской одежды

основатель бренда NNedre

«Мы всегда стремились к безотходному производству, поэтому решили использовать остатки кроя для изготовления детских вещей. Наш первый тираж получился на 95% из ткани, которую на другом производстве просто бы списали и выбросили. Линейка #nnedrekids — наш маленький эко-проект. Кроме этого мы постарались максимально сократить цены на детские вещи».