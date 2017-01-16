Модель из Петербурга Вика Павлова стала лицом рекламной кампании Simone Rocha. Снимки в Замбии сделала фотограф Джеки Никерсон, которая известная своими фотоисториями о Африке.
Вика (Одетт) Павлова в рекламной кампании Simone Rocha
В прошлом году совет British Fashion Awards назвал Симон Роша лучшим дизайнером женской одежды в Великобритании. Победу ей принесла как раз эта коллекция весенне-летнего сезона. Успехи Вики тоже заслуживают внимания: за три последних месяца девушка сделала шоу Chanel, Moschino, Alberta Ferretti, украсила обложки Vogue Japan, Vogue Russia и снялась в эдиториале i-D magazine.
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