Вика (Одетт) Павлова в рекламной кампании Simone Rocha

В прошлом году совет British Fashion Awards назвал Симон Роша лучшим дизайнером женской одежды в Великобритании. Победу ей принесла как раз эта коллекция весенне-летнего сезона. Успехи Вики тоже заслуживают внимания: за три последних месяца девушка сделала шоу Chanel, Moschino, Alberta Ferretti, украсила обложки Vogue Japan, Vogue Russia и снялась в эдиториале i-D magazine.