Мы думали, что 2016-й закончился вместе с тенденцией на чокер, но недели моды в Лондоне и Милане показали, что аксессуар просто перешел из женских коллекций в мужские. Рассказываем по порядку.
15 фактов в защиту мужского чокера
Обсуждение тренда началось с январского выпуска программы Today, где ведущий Мэтт Лауэр расстегнул верхние пуговицы рубашки и признался, что носил чокер годами. Конечно, это была шутка. Поводом для насмешек стала новая аксессуарная линия Asos с мужскими чокерами: онлайн-ритейлер выпустил варианты из бархата, веревок, кожаные и металлические ожерелья — в общем, всё то, что нам успело надоесть на девушках в 2016-ом, только для парней.
«Не сегодня (и никогда), Сатана!», «Даже если это будет носить Канье — мы никогда», «Ужасы мужского чокера» — так звучат заголовки мужских журналов относительно новой тенденции. Но на фоне бесконечных шуток мы забыли, что уже видели мужской чокер. Сразу несколько крупных брендов — Louis Vuitton, Gucci, Dior Homme, Ann Demeulemeester и 3.1 Phillip Lim — представили этот аксессуар на весенне-летних неделях моды. И на подиуме, вкупе с белоснежными рубашками, костюмами в цветочек и тренчкотами, он выглядел нисколько не пошло.
Важной вехой в истории этого незамысловатого аксессуара являются шестидесятые годы, когда в концертных гардеробах музыкантов-бунтарей Мика Джаггера, Игги Попа и Джимми Хендрикса можно было найти расшитые бисером чокеры или настоящие кожаные ошейники. И раз история помнит чокеры на Дэвиде Боуи, Джоне Ленноне и Принсе, давайте дадим тренду еще один шанс.
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