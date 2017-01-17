15 фактов в защиту мужского чокера

«Не сегодня (и никогда), Сатана!», «Даже если это будет носить Канье — мы никогда», «Ужасы мужского чокера» — так звучат заголовки мужских журналов относительно новой тенденции. Но на фоне бесконечных шуток мы забыли, что уже видели мужской чокер. Сразу несколько крупных брендов — Louis Vuitton, Gucci, Dior Homme, Ann Demeulemeester и 3.1 Phillip Lim — представили этот аксессуар на весенне-летних неделях моды. И на подиуме, вкупе с белоснежными рубашками, костюмами в цветочек и тренчкотами, он выглядел нисколько не пошло.