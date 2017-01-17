15 фактов в защиту мужского чокера

Обсуждение тренда началось с январского выпуска программы Today, где ведущий Мэтт Лауэр расстегнул верхние пуговицы рубашки и признался, что носил чокер годами. Конечно, это была шутка. Поводом для насмешек стала новая аксессуарная линия Asos с мужскими чокерами: онлайн-ритейлер выпустил варианты из бархата, веревок, кожаные и металлические ожерелья — в общем, всё то, что нам успело надоесть на девушках в 2016-ом, только для парней.

  • Louis Vuitton, весна 2017

  • Ведущий программы Today Мэтт Лауэр, январь 2017

  • Casely-Hayford, весна 2017

  • Louis Vuitton, весна 2017

  • Чокер Asos, 846 руб. (asos.com)

«Не сегодня (и никогда), Сатана!», «Даже если это будет носить Канье — мы никогда», «Ужасы мужского чокера» — так звучат заголовки мужских журналов относительно новой тенденции. Но на фоне бесконечных шуток мы забыли, что уже видели мужской чокер. Сразу несколько крупных брендов — Louis Vuitton, Gucci, Dior Homme, Ann Demeulemeester и 3.1 Phillip Lim — представили этот аксессуар на весенне-летних неделях моды. И на подиуме, вкупе с белоснежными рубашками, костюмами в цветочек и тренчкотами, он выглядел нисколько не пошло. 

  • 3.1 Phillip Lim, весна 2017

  • Canalli, весна 2017

  • Damir Doma, весна 2017

  • Louis Vuitton, cruise 2017

  • Чокер Asos, 700 руб. (asos.com)

Важной вехой в истории этого незамысловатого аксессуара являются шестидесятые годы, когда в концертных гардеробах музыкантов-бунтарей Мика Джаггера, Игги Попа и Джимми Хендрикса можно было найти расшитые бисером чокеры или настоящие кожаные ошейники. И раз история помнит чокеры на Дэвиде Боуи, Джоне Ленноне и Принсе, давайте дадим тренду еще один шанс. 

  • Louis Vuitton, весна 2017

  • Ann Demeulemeester, весна 2017

  • Ann Demeulemeester, весна 2017

  • Louis Vuitton, cruise 2017

  • Чокер Asos, 400 руб. (asos.com)

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  • Автор: sobaka
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