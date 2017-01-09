8 новостей моды, которые вы пропустили из-за праздников

Ким Кардашьян в коммунистической толстовке

Мода на все русское дошла до того, что Ким Кардашьян стала носить толстовку с серпом и молотом. Интернет острил: «Держу пари, она получила свитер от Канье, которому подарил его Трамп, а Трампу — лично Путин», «В возрасте 36 лет Ким Кардашьян основала Коммунистическую Партию Соединенных Штатов Америки». На деле же свитшот Ким — скорее модное заявление, чем политическое: лимитированную вещь сделал Демна Гвасалия из Vetements специально для московского магазина SVMoscow (купить такую же можно за 770$).