8 новостей моды, которые вы пропустили из-за праздников

Пока мы доедали оливье и смотрели Шерлока, модная индустрия не стояла на месте: рассказываем, как Ким Кардашьян начала носить вещи с серпом и молотом, лицом Maybelline впервые стал мужчина, а платье Dolce & Gabbana стало яблоком политического раздора.
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Ким Кардашьян в коммунистической толстовке
Мода на все русское дошла до того, что Ким Кардашьян стала носить толстовку с серпом и молотом. Интернет острил: «Держу пари, она получила свитер от Канье, которому подарил его Трамп, а Трампу — лично Путин», «В возрасте 36 лет Ким Кардашьян основала Коммунистическую Партию Соединенных Штатов Америки». На деле же свитшот Ким — скорее модное заявление, чем политическое: лимитированную вещь сделал Демна Гвасалия из Vetements специально для московского магазина SVMoscow (купить такую же можно за 770$).
Кто такая Ева Браун?
Политизация моды, о которой мы рассказывали в итогах годах, продолжается, и главным объектом обсуждений становится Мелания Трамп. Напомним, французский дизайнер Софи Телле, которая одевала Мишель Обаму, после выборов призвала модельеров бойковать новую первую леди. В рядах с первыми отважными, готовых сотрудничать с Меланией — Dolce & Gabbana. На днях Стефано Габбана опубликовал в своем Instagram фото Мелании, на что пользователи заявили, что он «одевает Еву Браун», намекая на жену Гитлера. Но самое интересное в этой перепалке — реакция дизайнера.
Перестановки в Chloé
Прошедший год мы запомним громкими перестановками в модных домах: Гвасалию отправляют в Balenciaga, Джонатана Сондерса — переосмысливать Diane von Furstenberg, Энтони Ваккарело — заметать следы Эди Слимана в Saint Laurent, а Марию Грацию Кьюри — затевать революцию в Chistian Dior. 2017-й начался с крупной потери: дизайнер Chloé Клэр Уэйт Келлер, пять лет усердно поднимавшая продажи французского бренда, уходит из компании. Кто займет позицию креативного директора Chloé, пока доподлинно неизвестно.
Лицом косметики Maybelline впервые стал мужчина
Первопроходцем в косметических бьюти-кампаниях стал американский блогер Мэнни Гутьеррес с двухмиллионной армией поклонников на Youtube. Его мысль, что мужчины могут и должны пользоваться косметикой наравне с женщиной, привлекла бренд — и блогеру предложили стать лицом новой туши для ресниц Maybelline The Colossal Big Shot.
Дети знаменитостей в рекламной кампании Dolce & Gabbana
Самая красочная реклама сезона снова принадлежит Dolce & Gabbana — бренд опубликовал снимки весенне-летней коллекции, лицами которой стали дети знаменитостей: сыновья Джуда Лоу, Дэниела Дэй-Льюиса, Синди Кроуфорд и Памелы Андерсон.
Семидесятилетняя Лорен Хаттон — лицо Bottega Veneta
Тенденция на взрослых моделей – не новость сегодняшнего дня, но с каждым годом она усиливается. Пиком 2016-го стал календарь Pirelli, в котором, во-первых, не было обнаженки, а во-вторых, его лицами стали женщины-актрисы, средний возраст которых составляет 44 года. Новый год стартовал с рекламной кампаниии Bottega Veneta c 73-летней Лорен Хаттон.
Показ Gosha Rubchinskiy в Калининграде
Кульминацией тенденции на русское должен стать показ Гоши Рубчинского в Калининграде, который пройдет в этот четверг. Гест-лист бренд не объявляет, но мы не сомневаемся, что первый ряд займут Демна Гвасалия, Лотта Волкова, Рената Литвинова и Канье Уэст.
«Сделать Америки здорово»
И снова эта бейсболка: Алек Болдуин выложил в Instagram фото в уже хрестоматийной красной кепке. Правда надпись актер перевел на русский (намекнув на связь Трампа с Россией): вместо Make America Great Again — «сделать Америки здорово снова» (орфография сохранена).
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