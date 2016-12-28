Фотограф «Собака.ru» сняла видео с Tyga и обнаженной Кайли Дженнер

В видео Кайли и рэпер, вопреки слухам о расставании, целуются в мокрых белых футболках под трек Nila. Свою работу Саша прокомментировала так: «Это словно наблюдать за человеком с ракурса, в котором ты никогда не видел его ранее. В видео нет постпродакшена — дело в том, что там нет даже ретуши, оно полностью сырое и максимально естественное». Это не первое сотруднчиество фотографа с сестрой Ким Кардашьян: Саша уже снимала Кайли для рекламных кампнаний Topshop и помад Kylie Lip, а также для журнала Complex.