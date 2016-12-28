KYLIE from sasha samsonova on Vimeo.
Фотограф «Собака.ru» сняла видео с Tyga и обнаженной Кайли Дженнер
На днях Кайли Дженнер представила почти эротическое видео с рэппером Tyga, собравшее за два дня почти шесть миллионов просмотров. Самое приятное, что ролик сделала фотограф Саша Самсонова, которая сотрудничала с «Собака.ru»: например, снимала Александра Кержакова, Кирилла Иванова и Дмитрий Нагиева.
В видео Кайли и рэпер, вопреки слухам о расставании, целуются в мокрых белых футболках под трек Nila. Свою работу Саша прокомментировала так: «Это словно наблюдать за человеком с ракурса, в котором ты никогда не видел его ранее. В видео нет постпродакшена — дело в том, что там нет даже ретуши, оно полностью сырое и максимально естественное». Это не первое сотруднчиество фотографа с сестрой Ким Кардашьян: Саша уже снимала Кайли для рекламных кампнаний Topshop и помад Kylie Lip, а также для журнала Complex.
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