Антиквариат я люблю за особенную энергетику и, конечно, эстетику — красивую современную бытовую вещь найти очень сложно. Когда я на примерке смахиваю серебряной щеткой ворсинки, будто меняется само пространство. Хорошей старины в городе почти не осталось, разве что в каком-нибудь маленьком захолустном магазинчике: все либо раскуплено, либо вывезено, что-то интересное теперь можно найти только во Франции или Швеции. Я бываю на блошиных рынках в путешествиях, где ищу украшения и старые журналы мод, а на одном из моих самых любимых рынков в Бордо всегда обязательно что-нибудь куплю, не могу сдержаться. Иногда захожу в салон «Сокровища Петербурга», я очень благодарна его владелице Наталье Костригиной за то, что когда я только начинала карьеру, она позволяла мне брать вещи в кредит — я получала деньги за готовый заказ и сразу шла их отдавать. Недавно приобрела на аукционе имени Елены Образцовой две консоли-витрины XVIII века, ее фонд организовал сбор средств в помощь больным лейкемией. Но это была скорее дань памяти великой приме, клиентке нашего дома.