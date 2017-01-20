Шкаф: 25 коллекционных вещей из гардероба Татьяны Котеговой

Стиль дизайнера Татьяны Котеговой всегда был лучшей рекламой ее модного дома. По случаю двадцатипятилетия марки она показала нам свой уникальный гардероб, где есть пиджак Comme des Garcons, узбекский кафтан и внушительная коллекция туфель.

Без украшений я не выхожу из дома. Всегда ношу серебряные браслеты ручной работы одного местного ювелира — их можно сделать только на заказ, причем процесс изготовления долгий и кропотливый. Это глубоко религиозный мастер, который обычно делает крестики или кольца для церкви. В его браслетах есть магия, они — мой талисман. Если вдруг забываю их дома, то всегда возвращаюсь. Ношу единственные часы Hermes, уже почти винтажные — не вижу необходимости в безумно дорогих моделях. Еще могу надеть старинное кольцо или что-то из украшений Tanya Kotegova: броши-жуки или булавки. Я рисую модели, отдаю ювелиру, тот возвращается с эскизами, а затем с черновой работой без камней, и мы решаем, как ее завершить.

Платье Christian Dior мне подарил коллекционер Павел Абрамов. Этот крой — настоящее приобщение к красоте, изнанка и корсет даже интереснее лицевой стороны.

Я очень редко покупаю вещи. Этому пиджаку Comme des Garcons лет пятнадцать, я считаю его арт-объектом. Иногда приобретаю то, что невозможно носить, но можно любоваться, как выполнены и обработаны швы, как сделана подкладка и выполнен крой. Так, из профессионального интереса у меня появились пиджаки Yohji Yamamoto или костюм Chanel. Лю- блю Issey Miyake — я распорола два его плиссированных платья серого и черного цвета, использовала их как полотна ткани и сшила платье, которое мне действительно нравится. Есть у меня кардиган из вологодского шелкового кружева — его мы собрали из старых реставрированных полотен-шарфов.

Над этой моделью, которая сейчас хранится в архике модного дома, мы очень долго трудились: реставрировали и перешивали кружевные фрагменты старинного платья, вышивальщицы переносили их на новую ткань-сетку, затем был выполнен подклад. Такая работа вполне может называться кутюром. Мы перестали выполнять такую трудоемкую работу по разным причинам: трудно начти качественные вещи, да и кутюр практически не востребован — совсем другая жизнь, другой темп. Но ручного труда в моих коллекциях по-прежнему много.

Длинные перчатки Prada — это кожа исключительного качества.

Много лет я верна Hermes Samarcande и Ambre Narguile. Хотя мне дарят духи и я сама пробую покупать новинки, все равно возвращаюсь к любимым. Мужчины ко мне иногда в театре подходят спросить, что на мне за аромат, а в мастерской понимают, что я на работе, по шлейфу, причем я сама его не чувствую. Парфюмеры говорят, что это означает правильно подобранный аромат — ни одна нота не раздражает. Иногда наношу Lalique или Dior, а на ночь, как вуаль, могу распылить Jo Malone.

Шляпы практически никогда не ношу, к ним нужно быть внутренне готовым, быть в них расслабленной. Под настроение могу на деть головной убор с маленькими полями.

Узбекский кафтан мне подарил Даниил Берг, автор-оформитель витрин ДЛТ. Как-то я искала в этом универмаге обувь для показа и вдруг увидела человека, одетого в синего цвета неописуемый стеганый восточный халат и пижамного вида блузу с короткими брюками — и не могла оторвать от него взгляд. Потом не выдержала, подошла и спросила, где можно найти такой кафтан. Через неделю он принес мне такой же в подарок. Не променяю его на все соболиные шубы на свете.

У восточного комплекта с шароварами из моей коллекции 1994 года особенно ценна плиссировка неповторимого качества, которую делали на старинном прессе в мастерской на Васильевском острове. Восточные акценты, линии, как у кимоно, свободные вещи — мне до сих пор нравится искать баланс между Востоком и Западом.

Платье «Кармен» к выставке «Божественная Майя» в Шереметевском дворце сшито в память о Майе Михайловне Плисецкой. Дизайнеры выполнили свои версии сценических нарядов великой балерины.

В салоне, конечно, хранится не вся моя коллекция обуви. В основном либо то, чтоя могу использовать на показах, либо то, чем любуюсь. Например, рокайльные шелковые туфли с вкраплением бисера Louis Vuitton прошлого сезона я считаю произведением искусства. Люблю модели без каблука, у меня хранятся Marni, Saint Laurent, Jimmy Choo, Dior, Chanel — и совсем новые, и те, которым уже, как и моему дому, лет двадцать пять. Редкую модель — ботфорты на плоском ходу с пуговицами по всему голенищу Christian Louboutin прислал мне друг из Парижа, сопроводив запиской, что такая красота непременно должна быть в моем шкафу. На примере некоторых старых пар из 1990-х видно, как сейчас те же формы цитируют Jil Sander и Celine — только вот в очень неудобной колодке, видимо, все усилия вместо разработки качества уходят в маркетинг.

Иногда беру с собой на приемы мини-сумочки. Те,что из металлических цепочек, можно на средневековый манер носить на поясе.

Антиквариат я люблю за особенную энергетику и, конечно, эстетику — красивую современную бытовую вещь найти очень сложно. Когда я на примерке смахиваю серебряной щеткой ворсинки, будто меняется само пространство. Хорошей старины в городе почти не осталось, разве что в каком-нибудь маленьком захолустном магазинчике: все либо раскуплено, либо вывезено, что-то интересное теперь можно найти только во Франции или Швеции. Я бываю на блошиных рынках в путешествиях, где ищу украшения и старые журналы мод, а на одном из моих самых любимых рынков в Бордо всегда обязательно что-нибудь куплю, не могу сдержаться. Иногда захожу в салон «Сокровища Петербурга», я очень благодарна его владелице Наталье Костригиной за то, что когда я только начинала карьеру, она позволяла мне брать вещи в кредит — я получала деньги за готовый заказ и сразу шла их отдавать. Недавно приобрела на аукционе имени Елены Образцовой две консоли-витрины XVIII века, ее фонд организовал сбор средств в помощь больным лейкемией. Но это была скорее дань памяти великой приме, клиентке нашего дома. 

Антикварные складные лорнеты люблю носить как подвески.

Саламандра в камнях украшает ручку старинного лорнета.

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