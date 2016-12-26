Екатерина II, Анна Ахматова и еще 8 женщин, сформировавших петербургский стиль

Алиса Порет

Если бы она жила в Нью-Йорке или Париже, ее ждал бы успех Ли Миллер и Тамары Лемпицки — она стала бы звездой ар-деко. У Порет все для этого было: художественный талант, чувство вкуса и внешность модели. Но она родилась в Петербурге и осталась в революционном Петрограде. А советский Ленинград не понял ее вкуса, не оценил ее внешность и почти не заметил художественного таланта. Ученица Петрова-Водкина и Филонова стала иллюстратором детских книг. Но она боролась с пролетарскими обстоятельствами — самой своей жизнью, свободной от условностей. Сводила с ума гениальных мужчин, самым ярким из которых был Даниил Хармс. Одевалась с «буржуазным» шиком даже в жуткие тридцатые и голодные сороковые годы. Порет была истинным флэппером — ярко одевающейся, смелой и независимой эмансипе. Об этом говорят чудом сохранившиеся снимки, сделанные ее другом — фотографом Петром Мокиевским. Художница позирует в модных туалетах, экзотических платьях и, как должно флэпперу, обнажает ножки и демонстрирует нижнее белье.