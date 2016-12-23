Красные платья на бретельках и базовые платья в новогодней съемке NNedre

Бренд Нелли Недре представил новую съемку, в которой показано, с какой легкостью базовые вещи NNedre могут стать праздничными. Сочетания, которые можно позаимствовать из съемки: макси-юбка с белоснежным топом на тонких бретельках, трикотажное платья с цветными колготками или платья-рубашки с ярким макияжем глаз.