Появление хэштэгов #явсятакаялетящая, #совместимость, #цветцвет и #ножкойэть датируется 2012-м годом, но мы помним ее такой всегда. Если платье — то летящее и в пол, причем неважно: Chanel, Dior, Zara или купленное за 30 евро на пляже в Ибице. Если ботинки — то грубые, надетые все с теми же цветочными платьями, а если брюки — то остальные вещи тоже будут «от гарсон».

В аксессуарах — тонна «ангинных» разноцветных шарфиков, шляп и бус, преимущественно винтажных. Ни одна из сезонных тенденций — семидесятые с их бахромой и замшевыми юбками или спорт-шик с псевдоспортивными боксерскими шортами и кроп-топами — не касается Белоцерковской. Она не изменяет излюбленным летним сарафанам, рваным джинсовым шортам, белоснежным льняным костюмам, винтажным серьгам и умудряется выглядеть остромодно. Любимой вещью считает сумку Birkin, которая всю ночь проплавала в болоте после аварии, а безустанный шопинг называет скорее «цветотактильной терапией», чем необходимостью самоутвердиться на модной поляне.

Сама Белоцерковская комментирует свой стиль так: «Я поклонница скорее завораживающей отвратительности, нежели идеального кроя. Смешно, когда пишут, что у меня мегапрофессиональный, но дико тайный стилист, что я икона стиля. Приятно как девочке, но я каждый раз вздрагиваю — срабатывает синдром самозванца». Если судить по записям Ники в Instagram, по утрам хэштэг #явсятакаялетящая проигрывает #отзывчивомутелу. Белоника шагает или бегает далеко и красиво: в последних моделях кроссовок Nike, беговых шортах и розовых майках со свушом.

В 2014 году Вероника вместе со звездой Instagram Жанна Б. запустили первую коллекцию романтично-курортной одежды под брендом «Жанна Б.». Майки, футболки, тельняшки, тряпочные сумки и спортивные костюмы украсили хэштэги #джабоконда, #ятуткакдевочка, #онлиююю, #тудранктуфак и #тынепохудеешьклету — в онлайн-магазине все вещи раскупили в первую же ночь. Позже проект вылился в полноценный Belonika Shop, который выпускает одежду с принтами «Shurovs», а также очки и летние шарфы аксессуарного бренда Ники The Shishka.