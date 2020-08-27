В коллекцию осень-зима 2020 вошли переосмысленные модели культовых сумок: классические формы соединились с лаконичными линиями. А рекламная кампания объединила фотографию и fashion-иллюстрацию, в итоге получилась целая неоромантическая история, главной героиней которой стала итальянская актриса и модель Грета Ферро.
Посмотрите на новую рекламную кампанию Furla, в которой снялась молодая актриса и модель Грета Ферро
Furla осень-зима 2020 from Собака.ru on Vimeo.
Над дизайном сумок работала иллюстратор Cecilia Carlstedt. Она же создала открытки, на которых изображены модели Furla Metropolis и Furla 1927 на фоне исторических пейзажей Милана и знаменитых Болонских арок: двух самых важных и значимых городов для бренда. Рекламную кампанию Furla снял итальянский фэшн-фотограф Джампаоло Сгура, сотрудничающий с Vogue, Teen Vogue, Allure, Hercules, GQ Style, GQ и Interview.
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