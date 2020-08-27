Посмотрите на новую рекламную кампанию Furla, в которой снялась молодая актриса и модель Грета Ферро

Над дизайном сумок работала иллюстратор Cecilia Carlstedt. Она же создала открытки, на которых изображены модели Furla Metropolis и Furla 1927 на фоне исторических пейзажей Милана и знаменитых Болонских арок: двух самых важных и значимых городов для бренда. Рекламную кампанию Furla снял итальянский фэшн-фотограф Джампаоло Сгура, сотрудничающий с Vogue, Teen Vogue, Allure, Hercules, GQ Style, GQ и Interview.