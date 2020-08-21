На фотопроект «Мутация черноморского побережья» об экологическом кризисе в России Сашу Чайка вдохновил «Манифест киборга», написанный профессором факультета феминистских исследований и факультета истории сознания Калифорнийского университета Донной Харауэй в 1985 году. Съемки на берегу Черного моря длились три недели, в них участвовали местные модели, которых Чайка и «Культраб» отобрали на открытом кастинге.
«Культраб» и петербургский фотограф Саша Чайка выпустили фотопроект, посвященный теме изменений климата. И о нем написали в i-D
Комьюнити и марка одежды «Культраб» — первые представители российской индустрии моды, кто сделал активизм своей идеологией. Они поддерживали и поддерживают независимый проект «Медиазона», ЛГБТК+ сообщество, говорят через дропы одежды о политических, экологических и других социальных проблемах.
Результат совместно работы петербургского фотографа и марки опубликовал британский журнал i-D, который рассказывает об авангардной моде, музыке, искусстве и молодежной культурe.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.