В Naomi: Updated Edition четыреста страниц со снимками и воспоминаниями супермодели о детстве, старте карьеры, работе в модельном бизнесе и сотрудничестве с дизайнерами Аззедином Алайя, Джоном Гальяно, Марком Джейкобсом, Карломом Лагерфельд, Джанни Версаче. Это уже вторая версия книги.
Издательство Taschen выпустило книгу-портфолио Наоми Кэмпбелл
Особого внимания заслуживает визуал издания — это лучшие снимки Наоми Кэмпбелл разных временных периодов авторства не менее культовых, чем сама модель, Стивена Мейзела, Хельмута Ньютона, Паоло Роверси, Эллен фон Унверт, дуэта Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, Ричарда Аведоно.
Пока книгу можно купить только на сайте немецкого издательства Taschen.
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