Как Петербург вдохновил дизайнера Polyhedron Веру Петряеву на коллекцию с трубадурами и миннезингерами в референсах

дизайнер Polyhedron

Сама поездка в Петербург была скорее спонтанной: я просто приехала на пару дней, а после решила остаться и закончить работу над коллекцией именно здесь. Город, кроме того, что он, конечно, потрясающе красивый, для меня лично оказался очень комфортным и развивающим. Я стала работать с новыми формами, появилось больше совместных проектов, и даже мой спектр интересов изменился, мне кажется, в связи с этим переездом.