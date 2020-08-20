Александр Радищев писал про «Путешествие из Петербурга в Москву», а в случае с дизайнером марки Верой Петровой ситуация обратная: она приехала на пару дней в Петербург из Москвы, но неожиданно для самой себя осталась здесь, здесь же закончила работу над коллекцией бренда и сняла лукбук, вдохновленный винтажным фотоальбомом. Локальные коды, эстетика города отразились на Polyhedron (чьи вещи, кстати, появлялись в съемках Vogue Italia), и теперь марку по праву можно считать петербургской. Смотрите сами.
Как Петербург вдохновил дизайнера Polyhedron Веру Петряеву на коллекцию с трубадурами и миннезингерами в референсах
Марка Polyhedron создана Верой Петряевой, как поле для экспериментов с формой, текстурой, стилем и эстетикой одежды. Это личный проект, в котором интуиция и исследование — основные двигатели, а процесс создания вещи — часть ее концепта. В одежде марки отражены места, где была дизайнер, истории, которые она слышала, темы, которыми интересовалась, когда работала над коллекцией. Поэтому каждая вещь сродни дневниковой записи или документальной съемке.
Летом Вера Петряева приехала в Петербург и осталась здесь, чтобы закончить работу над коллекцией, начатой еще в Париже, а продолженной в Барселоне, Тбилиси и Москве.
Вера Петряева
дизайнер Polyhedron
Сама поездка в Петербург была скорее спонтанной: я просто приехала на пару дней, а после решила остаться и закончить работу над коллекцией именно здесь. Город, кроме того, что он, конечно, потрясающе красивый, для меня лично оказался очень комфортным и развивающим. Я стала работать с новыми формами, появилось больше совместных проектов, и даже мой спектр интересов изменился, мне кажется, в связи с этим переездом.
Петербург стал для дизайнера не только местом новых возможностей, но и оказал влияние на презентацию коллекции. Лукбук вдохновлен фотоальбомом начала XX века, найденным Верой в местной антикварной лавке. Культурные коды и эстетика Петербурга считываются в сизых, будто запыленных снимках, и в позах моделей.
Вера Петряева
дизайнер Polyhedron
На обложке альбома была надпись: «Дарю дорогой Нюрочке», и дата — 14 апреля 1913 года. Внизу той же страницы был очень подробно расписан адрес, где жила Нюрочка, вплоть до того, как туда добраться. Оказалось, что это в соседнем доме от меня! Такое совпадение, конечно, показалось мне совершенно очаровательным, а сам альбом, цвет и фактура его станиц, подходящими для оформления лукбука.
Сама коллекция исследует образ средневековых трубадуров и миннезингеров, которые в некоторых текстах наделяются особыми мистическими свойствами. По одной из легенд они охраняют тайну нахождения святого Грааля. По форме эта коллекция приближена к средневековому бестиарию (сборник зоологических статей): каждая картинка — документация диковинной формы жизни, а каждая форма жизни — метафора, которую можно разгадать.
В предыдущих коллекциях Polyhedron тоже много исторических отсылок, совмещенных с личными переживаниями дизайнера. Историческое и личное — основа марки, транслирующей ценности своей создательницы: открытость, аутентичность, духовность. Работает Вера в основном с натуральными и винтажными тканями, материалами, привезенными из различных поездок. Вязанные вещи дизайнер делает вручную.
Сейчас Polyhedron активно сотрудничает с художниками. Марка сделала коллаборацию — линию аксессуаров, с художницей Машей Мирзоян. Вместо кампейна совместной коллекции готовится арт-зин, в создании которого принимает участие петербургский художник Илья Смирнов, художница Даша Кузнецова. Также скоро появится междисциплинарный проект с художником Андреем Беляевым.
Вера Петряева
дизайнер Polyhedron
У меня пока нет конкретного плана, но в ближайшее время я думаю оставаться в Петербурге, потому что начала сотрудничать с несколькими местными художниками, а также работаю над новой коллекцией.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.