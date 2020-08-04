Глава Melon Fashion Group Михаил Уржумцев: «Кризис не пройден, бизнес все еще находится в моменте»

Какой Melon Fashion Group была до закрытия своей розницы?

Мы отработали январь и февраль с хорошими приростами. Когда в магазинах отлично зашла весенняя коллекция, я подумал: «Этот сезон наш!». А 16 марта стало понятно, что никакой куш не сорвем. На гребне успеха вплыли в карантин, а уже в апреле думали, как жить дальше, если основной источник доходов закрылся.

Розница — 80% всех продаж — одномоментно ушла. Поэтому компания начала переговоры и с поставщиками, и с арендодателями. Последние сначала тоже очень сильно удивлялись, о каком снижении вообще речь, а потом стали больше понимать ситуацию на рынке и идти навстречу.

Во второй половине апреля раскачался онлайн — покупатели поняли, что открытия магазинов в ближайшее время не предвидится. Интернет-продажи вышли на уровень, который позволил компании в мае выйти на безубыточность. Сейчас почти все наши точки работают. Остаются закрытыми некоторые франчайзи, но, я думаю, в августе уже все начнет функционировать.