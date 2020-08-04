Героиней нового номера журнала «Собака.ru» стала ресторатор Матильда Шнурова. Мы нарекли ее не только лицом, сердцем и мотором петербургской гастрономии, но и музой внутреннего туризма. Главред Яна Милорадовская, директор отдела моды Ксения Гощицкая и опергруппа в составе фотографа Абдулы Артуева, стилиста Андрея Коровко и визажиста Евгении Ленц вывезли Матильду в Ленинградскую область: кто, как не Шнурова в платье Prada привлечет отдыхающих.

Наша героиня явно обладает суперсилой. Пока мир утопал в кризисе и панике, Матильда запустила новые проекты. Теперь вместо одного у нее их сразу четыре — маст-визит-достопримечательность города «Кококо» превратился в кондитерскую, бистро и ресторан высокой кухни на Новой Голландии, а на старом месте появилось ЗОЖ-кафе Bio My Biо. Добавьте к этому мощный оберег в виде черной курицы — логотипа «Кококо», и тут даже скептик поверит в магию.

Но директор отдела моды Ксения Гощицкая решила все-таки поставить под сомнение паранормальность происходящего и с пристрастием расспросила Матильду о новых проектах, мотивации, духовных практиках и деньгах. Матильда, в свою очередь, впервые откровенно рассказал о своем детстве и токсичных отношениях.