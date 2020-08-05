Директор института Polimoda Данило Вентури: «Люкс — это один из инструментов организации общества»

О составляющих люксового бренда

Бренд — это контейнер ценностей. Он воплощает взгляд человека на мир через вещи и несет некую миссию. Клиент должен видеть себя в продукте, как в зеркале. Из этого складывается идентичность и узнаваемость бренда. Чтобы даже не видя логотипа, а лишь материал или элемент, человек мог понять, что за марка перед ним. Например, если я возьму тренч Burberry и разрежу его на тысячи кусочков, то все равно по одному из элементов узнаю, что это за вещь и какой модный дом ее создал.

Также бренд должен уметь расширяться. Если у вас уже есть полный набор ключевых продуктов, то расширением может быть выпуск аксессуаров. Но ни в коем случае нельзя размывать фундаментальную концепцию.

Следующая составляющая luxury — наследие, то есть какое-то выдающееся мастерство, мануфактура, уникальная технология, которая недоступна массовому сегменту моды. В наследие входит и воспоминание о бренде, например, об истории его создания. Мы, рассказывая о Polimoda, всегда говорим, что институт напрямую связан с Флоренцией, Тасканией, и так формируем воспоминание о бренде.

Очень важный элемент люкса — дизайн. Последние десять лет бренды концентрировались не на нем, а на маркетинге, значимость дизайна стала уменьшаться после смерти Маккуина и ухода Джона Гальяно из Dior, это неправильно. Именно дизайн задает уровень инноваций, а чем больше повторений в дизайне, тем быстрее бренд из люксового трансформируется в массовый.

Наравне с дизайном расположено качество продукта. В luxury нужно давать больше, чем вы обещали, но никогда не обещать больше, чем можете дать. Нарушение этого правила ведет к потери ценности бренда.